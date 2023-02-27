Chery показали яркого конкурента Land Rover Defender и Ford Bronco за $21 500 (фото)

Внедорожник Jetour Traveller отличается брутальным угловатым дизайном. Модель предложат в версиях на 5 и 7 мест и будут оснащать турбомоторами мощностью 197 и 261 л. с.

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Опубликованы первые официальные фото Jetour Traveller. Недорогой внедорожник от молодежного подразделения Chery презентуют в апреле на автошоу в Шанхая, а с мая он поступит в продажу по цене от 149 800 до 206 800 юаней ($21 500 – 30 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый Jetour Traveller 2023 — серийная версия прошлогоднего концепт-кара T-X. Его предложат в 4,75-метровой пятиместной и 5,1-метровой семиместной версиях.

[ + – ] Сзади внедорожник похож на Land Rover Defender Фото: autohome.com.cn

Внедорожник отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом и практически вертикальными стойками крыши. Спереди он напоминает Ford Bronco, а вот задняя часть выполнена в духе Land Rover Defender. Jetour Traveller станет более доступной альтернативой этим моделям.

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В салоне руль выполнен приплюснутым, а передние кресла разделены высоким тоннелем. Автомобиль получил виртуальную панель приборов и большой тачскрин.

[ + – ] В салоне руль приплюснут, а сиденья разделены высоким тоннелем Фото: autohome.com.cn

Китайский внедорожник Chery Jetour Traveller предложат с двумя бензиновыми турбомоторами. Базовый 1,6-литровый вариант на 197 л. с. будут оснащать 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями, а топовая 2,0-литровая 261-сильная версия получит 8-ступенчатый автомат. Позже также появится подзаряжаемый гибрид. Все Traveller будут полноприводными.

Ранее Фокус сообщал, что Chery показали самый большой и роскошный кроссовер Tiggo 9.

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