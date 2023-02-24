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Авто

Радикальные перемены: новый Cadillac Escalade 2024 станет электромобилем (фото)

Электрокар Cadillac Escalade, Cadillac Escalade EV, Cadillac Escalade, электромобиль Cadillac Escalade
Переднюю часть Cadillac Escalade EV оформят в духе флагманского электрокара Celestiq

Электрокар Cadillac Escalade уже проходит тесты и будет представлен в 2023 году. Топовая версия внедорожника может получить электрическую установку мощностью 1000 л. с.

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Cadillac Escalade получит электрическую версию. Внедорожник сейчас проходит тесты и должен быть представлен до конца нынешнего года, а его продажи стартуют в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Электрокар Cadillac Escalade, Cadillac Escalade EV, Cadillac Escalade, электромобиль Cadillac Escalade Fullscreen
Электрический внедорожник проходит тесты

Ранее появление Cadillac Escalade Electric косвенно подтвердили представители концерна General Motors, заявив, что в нынешнем году дебютируют один компактный и один крупный электрокроссоверы.

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На тестах электромобиль Cadillac Escalade Electric очень сильно закамуфлирован, но узнается знакомый силуэт внедорожника. В то же время видно, что дизайн электрокара более обтекаемый – с плавными обводами и выдвижными дверными ручками. Вместо решетки радиатора Escalade должен получить пластиковую заглушку в духе флагманского Cadillac Celestiq. В салоне виден огромный дисплей, как и у бензинового Escalade.

Электрокар Cadillac Escalade, Cadillac Escalade EV, Cadillac Escalade, электромобиль Cadillac Escalade Fullscreen
Топовая версия модели может получить 1000-сильную электрическую установку

Большой внедорожник будет использовать электрическую архитектуру Ultium, а силовой установкой с ним поделится новый GMC Hummer EV. Это значит, что топовая версия получит три мотора суммарной мощностью 1000 л. с. и батарею на 200 кВт∙ч. Для сравнения: мощность топового бензинового Cadillac Escalade-V составляет 690 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Cadillac показал недорогого конкурента BMW X1 и Audi Q3.

Также мы писали, что General Motors презентовали электрокар за $10 000 с надувной кроватью в салоне.