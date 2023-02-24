Радикальные перемены: новый Cadillac Escalade 2024 станет электромобилем (фото)

Электрокар Cadillac Escalade уже проходит тесты и будет представлен в 2023 году. Топовая версия внедорожника может получить электрическую установку мощностью 1000 л. с.

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Cadillac Escalade получит электрическую версию. Внедорожник сейчас проходит тесты и должен быть представлен до конца нынешнего года, а его продажи стартуют в 2024 году. Об этом сообщает сайт Motor.es.

[ + – ] Электрический внедорожник проходит тесты

Ранее появление Cadillac Escalade Electric косвенно подтвердили представители концерна General Motors, заявив, что в нынешнем году дебютируют один компактный и один крупный электрокроссоверы.

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На тестах электромобиль Cadillac Escalade Electric очень сильно закамуфлирован, но узнается знакомый силуэт внедорожника. В то же время видно, что дизайн электрокара более обтекаемый – с плавными обводами и выдвижными дверными ручками. Вместо решетки радиатора Escalade должен получить пластиковую заглушку в духе флагманского Cadillac Celestiq. В салоне виден огромный дисплей, как и у бензинового Escalade.

[ + – ] Топовая версия модели может получить 1000-сильную электрическую установку

Большой внедорожник будет использовать электрическую архитектуру Ultium, а силовой установкой с ним поделится новый GMC Hummer EV. Это значит, что топовая версия получит три мотора суммарной мощностью 1000 л. с. и батарею на 200 кВт∙ч. Для сравнения: мощность топового бензинового Cadillac Escalade-V составляет 690 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Cadillac показал недорогого конкурента BMW X1 и Audi Q3.

Также мы писали, что General Motors презентовали электрокар за $10 000 с надувной кроватью в салоне.