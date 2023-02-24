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Радикальні зміни: новий Cadillac Escalade 2024 стане електромобілем (фото)

Електрокар Cadillac Escalade, Cadillac Escalade EV, Cadillac Escalade, електромобіль Cadillac Escalade
Передню частину Cadillac Escalade EV оформлять на кшталт флагманського електрокара Celestiq

Електрокар Cadillac Escalade вже проходить тести і буде представлений у 2023 році. Топова версія позашляховика може отримати електричну установку потужністю 1000 к. с.

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Cadillac Escalade отримає електронну версію. Позашляховик зараз проходить тести і має бути представлений до кінця нинішнього року, а його продажі стартують у 2024 році. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Електрокар Cadillac Escalade, Cadillac Escalade EV, Cadillac Escalade, електромобіль Cadillac Escalade Fullscreen
Електричний позашляховик проходить тести

Раніше появу Cadillac Escalade Electric побічно підтвердили представники концерну General Motors, заявивши, що цього року дебютують один компактний і один великий електрокросовери.

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На тестах електромобіль Cadillac Escalade Electric дуже закамуфльований, але впізнається знайомий силует позашляховика. Водночас видно, що дизайн електрокара більш обтічний – з плавними обводами та висувними дверними ручками. Замість решітки радіатора Escalade має отримати пластикову заглушку в стилі флагманського Cadillac Celestiq. У салоні видніється величезний дисплей, як і у бензинового Escalade.

Електрокар Cadillac Escalade, Cadillac Escalade EV, Cadillac Escalade, електромобіль Cadillac Escalade Fullscreen
Топова версія моделі може отримати 1000-сильну електричну установку

Великий позашляховик використовуватиме електричну архітектуру Ultium, а силовою установкою з ним поділиться новий GMC Hummer EV. Це означає, що топова версія отримає три мотори сумарною потужністю 1000 к. с. та батарею на 200 кВт∙год. Для порівняння: потужність бензинового топового Cadillac Escalade-V складає 690 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Cadillac показав недорогого конкурента BMW X1 та Audi Q3.

Також ми писали, що General Motors презентували електрокар за $10 000 із надувним ліжком у салоні.