Радикальні зміни: новий Cadillac Escalade 2024 стане електромобілем (фото)

Електрокар Cadillac Escalade вже проходить тести і буде представлений у 2023 році. Топова версія позашляховика може отримати електричну установку потужністю 1000 к. с.

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Cadillac Escalade отримає електронну версію. Позашляховик зараз проходить тести і має бути представлений до кінця нинішнього року, а його продажі стартують у 2024 році. Про це повідомляє сайт Motor.es.

[ + – ] Електричний позашляховик проходить тести

Раніше появу Cadillac Escalade Electric побічно підтвердили представники концерну General Motors, заявивши, що цього року дебютують один компактний і один великий електрокросовери.

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На тестах електромобіль Cadillac Escalade Electric дуже закамуфльований, але впізнається знайомий силует позашляховика. Водночас видно, що дизайн електрокара більш обтічний – з плавними обводами та висувними дверними ручками. Замість решітки радіатора Escalade має отримати пластикову заглушку в стилі флагманського Cadillac Celestiq. У салоні видніється величезний дисплей, як і у бензинового Escalade.

[ + – ] Топова версія моделі може отримати 1000-сильну електричну установку

Великий позашляховик використовуватиме електричну архітектуру Ultium, а силовою установкою з ним поділиться новий GMC Hummer EV. Це означає, що топова версія отримає три мотори сумарною потужністю 1000 к. с. та батарею на 200 кВт∙год. Для порівняння: потужність бензинового топового Cadillac Escalade-V складає 690 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Cadillac показав недорогого конкурента BMW X1 та Audi Q3.

Також ми писали, що General Motors презентували електрокар за $10 000 із надувним ліжком у салоні.