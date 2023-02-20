General Motors презентували недорогого конкурента Audi Q3 та BMW X1 (фото)

Cadillac XT4 змінився зовні й отримав повністю новий салон із величезним дисплеєм. Кросовер оснащують 2,0-літровим турбомотором на 238 к. с.

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У США презентували новий Cadillac XT4. Преміальний кросовер пройшов серйозну модернізацію і надійде у продаж із літа. Про це повідомляє офіційний сайт концерну General Motors.

Cadillac XT4 наразі є найдоступнішим кросовером марки, хоч незабаром з'явиться дешевша модель GT4. Автомобіль довжиною 4,6 м є конкурентом Audi Q3, BMW X1 та Mercedes GLA, але не настільки дорогий – коштує від $37 500.

[ + – ] Кросовер оснащений 238-сильним турбомотором Фото: General Motors

Упізнати новий Cadillac XT4 2023 можна за зміненими фарами та решітками радіатора. Також кросоверу замінено фари, ліхтарі та вихлопні труби.

Основні зміни відбулися у салоні Cadillac XT4. Кросовер отримав нове кермо, важіль КПП та передню панель. Крім того, встановлений величезний 33-дюймовий дисплей, а у передніх сидінь покращено оздоблення.

[ + – ] У салоні встановлений великий 33-дюймовий дисплей Фото: General Motors

Базова комплектація Cadillac XT4 поповнилася електроприводом дверей багажника, інтернетом 5G, адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон. Серед опцій з'явилися акустика AKG з 13 динаміками та технологія розпізнавання дорожніх знаків, а пізніше також додадуть систему напів автономного водіння.

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Кросовер Cadillac XT4 оснащений 2,0-літровим 238-сильним турбомотором та 9-ступінчастою автоматичною КПП. Привод може бути переднім чи повним.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors також показали доступний кросовер Buick із елегантним дизайном.

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