Cadillac готує дві нові моделі: перші фото й подробиці

Нові кросовер Cadillac GT4 і седан CT6 розсекретили до прем'єри. Обидві моделі мають надійти у виробництво з початку 2023 року.

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В інтернет потрапили фото одразу двох нових Cadillac. Великий седан Cadillac CT6 другого покоління та компактний кросовер GT4 мають дебютувати до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Обидва автомобілі розсекретили в Китаї. Саме в цій країні на початку 2023 року має стартувати їхнє виробництво, хоча новий Cadillac GT4 також можуть збирати і в США.

[ + – ] Cadillac CT6 оснащуватимуть 2,0-літровим турбомотором Фото: autohome.com.cn

Cadillac CT6 і GT4 виконані в новому фірмовому стилі, що дебютував на флагманському електрокарі Celestiq. У зовнішньому вигляді поменшало граней, а фірмові широкі ґрати радіатора Cadillac поєднуються з тоненькими діодними фарами.

Седан Cadillac CT6 приваблює елегантним аркоподібним дахом. За розмірами він можна порівняти з попередником — 5223 мм у довжину при колісній основі в 3109 мм.

[ + – ] Cadillac GT4 стане найдоступнішою моделлю марки Фото: autohome.com.cn

Відомо, що CT6 збереже 2,0-літровий 237-сильний турбомотор і керовані задні колеса. Максимальна швидкість становить 230 км/год.

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Кросовер Cadillac GT4 також отримає цей двигун, однак у лінійці буде й доступніша 1,5-літрова модифікація потужністю 204 к.с. Заплановані версії з переднім і повним приводом. Максимальна швидкість буде обмежена на 210 км/год.

[ + – ] Cadillac GT4 стане конкурентом Audi Q3 та BMW X2 Фото: autohome.com.cn

Новий Cadillac GT4 досягатиме 4633 мм у довжину, а його колісна база становитиме 2800 мм. Він стане найдоступнішою моделлю американської марки, а його конкурентами будуть Audi Q3 і BMW X2.

Раніше Фокус розповідав, що в США готують 1200-сильний електрокросовер із запасом ходу понад 800 км.