Запас ходу 800 км та 1200 сил: розсекречений швидкісний американський електрокросовер (відео)
Електричний кросовер Lucid Gravity буде коштувати від $100 тисяч і стане конкурентом Tesla Model X. Топова 1200-сильна версія моделі зможе розганятися до "сотні" приблизно за 3 секунди
Опубліковано офіційні фото та відео Lucid Gravity. Великий електрокросовер від молодого американського автовиробника презентують на початку 2023 року, а його виробництво стартує 2024-го. Про це повідомляє офіційний сайт Lucid.
Електричний кросовер Lucid Gravity – друга модель марки. Його стартова ціна складе близько $100 тисяч, а основними конкурентами стануть Tesla Model X та Mercedes-Benz EQS SUV.
Gravity – близький родич седана Lucid Air, адже використовує його платформу. Дизайн також витриманий у дусі побратима: у зовнішньому вигляді переважають плавні лінії, а тоненькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.
На фото салону видно величезний панорамний дах та широкі сидіння другого ряду із висувними підставками під ноги. Вони встановлені у шестимісній версії, але запропонують також семимісний варіант із диваном на другому ряду.Важливо
Новий Lucid Gravity отримає великий 36-дюймовий дисплей на передній панелі та окремий тачскрин для керування клімат-контролем. Оснащення включатиме пневмопідвіску, електропривод, вентиляцію та масаж крісел.
У Lucid Air запозичують і силове встановлення. Спочатку презентують топову повнопривідну версію з трьома двигунами загальною потужністю 1200 л. с. Вона зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 3 секунди і проїжджати понад 800 км без підзарядки. Пізніше з'являться доступніші модифікації.
Раніше Фокус повідомляв, що новий Lucid Air з'явився в Україні, причому привезли саме 1200-сильний варіант електрокара.