Запас хода 800 км и 1200 сил: рассекречен скоростной американский электрокроссовер (видео)

Электрический кроссовер Lucid Gravity будет стоить от $100 тысяч и станет конкурентом Tesla Model X. Топовая 1200-сильная версия модели сможет разгоняться до "сотни" примерно за 3 секунды

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Опубликованы официальные фото и видео Lucid Gravity. Большой электрокроссовер от молодого американского автопроизводителя презентуют в начале 2023 года, а его производство стартует в 2024-м. Об этом сообщает официальный сайт Lucid.

[ + – ] Электрокроссовер получил полностью стеклянную крышу Фото: Lucid Motors

Электрический кроссовер Lucid Gravity – вторая модель марки. Его стартовая цена составит около $100 тысяч, а основными конкурентами станут Tesla Model X и Mercedes-Benz EQS SUV.

[ + – ] Фонари соединены диодной полосой Фото: Lucid Motors

Gravity – близкий родственник седана Lucid Air, ведь использует его платформу. Дизайн также выдержан в духе собрата: во внешнем виде преобладают плавные линии, а тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами.

[ + – ] В шестиместном варианте установлены широкие кресла второго ряда Фото: Lucid Motors

На фото салона видны огромная панорамная крыша и широкие сиденья второго ряда с выдвижными подставками под ноги. Они установлены в шестиместной версии, но предложат также семиместный вариант с диваном на втором ряду.

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Новый Lucid Gravity получит большой 36-дюймовый дисплей на передней панели и отдельный тачскрин для управления климат-контролем. Оснащение будет включать пневмоподвеску, электропривод, вентиляцию и массаж кресел.

У Lucid Air позаимствуют и силовую установку. Поначалу презентуют топовую полноприводную версию с тремя моторами общей мощностью 1200 л. с. Она сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 с и проезжать свыше 800 км без подзарядки. Позже появятся более доступные модификации.

Ранее Фокус сообщал, что новый Lucid Air появился в Украине, причем привезли именно 1200-сильный вариант электрокара.