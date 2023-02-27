Chery показали яскравого конкурента Land Rover Defender та Ford Bronco за $21 500 (фото)

Позашляховик Jetour Traveller відрізняється агресивним кутовим дизайном. Модель запропонують у версіях на 5 та 7 місця та оснастять турбомоторами потужністю 197 та 261 к. с.

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Опубліковано перші офіційні фото Jetour Traveller. Недорогий позашляховик від молодіжного підрозділу Chery презентують у квітні на автошоу в Шанхаї, а з травня він надійде у продаж за ціною від 149 800 до 206 800 юанів ($21 500 – 30 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Jetour Traveller 2023 — серійна версія минулорічного концепт-кара TX. Його запропонують у 4,75-метровій п'ятимісцевій та 5,1-метровій семимісній версіях.

[ + – ] Позаду позашляховик схожий Land Rover Defender Фото: autohome.com.cn

Позашляховик відрізняється брутальним кутовим дизайном з високим капотом і практично вертикальними стійками даху. Спереду він нагадує Ford Bronco, а ось задня частина виконана в дусі Land Rover Defender. Jetour Traveller стане більш доступною альтернативою для цих моделей.

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У салоні кермо виконане плескатим, а передні крісла розділені високим тунелем. Автомобіль отримав віртуальну панель приладів та великий тачскрин.

[ + – ] У салоні кермо плескато, а сидіння розділені високим тунелем Фото: autohome.com.cn

Китайський позашляховик Chery Jetour Traveller запропонують із двома бензиновими турбомоторами. Базовий 1,6-літровий варіант на 197 к. с. будуть оснастять 7-ступінчасту КПП з двома зчепленнями, а топова 2,0-літрова 261-сильна версія отримає 8-ступінчастий автомат. Пізніше також з'явиться гібрид, що заряджається. Всі Traveller будуть повнопривідними.

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