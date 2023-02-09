Знайомий незнайомець: новий доступний кросовер від Chery показали на перших фото
Kaiyi Tangu — середньорозмірний кросовер від нового бренду концерну Chery. Він відрізняється оригінальним дизайном і буде доступний у бензиновій та гібридній версіях.
В інтернет потрапили перші фото Kaiyi Tangu. Новий кросовер від Chery має дебютувати до кінця першого півріччя цього року. Про це повідомляє сайт Autohome.
Kaiyi — новий молодіжний бренд китайського концерну. Його моделі будуть дешевшими, проте в їх основі лежать знайомі Chery. Зокрема, кросовер Kaiyi Tangu створено на базі відомого в Україні Chery Tiggo 8.
Схожість двох авто помітна у профіль. Разом з тим, у Kaiyi Tangu інша передня частина з широкими решітками радіатора та "двоповерховою" оптикою. Фари з'єднані смужкою, що світиться, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Крім того, новий кросовер дещо компактніший.
Габарити Kaiyi Tangu 2023:
- Довжина – 4716 мм
- Ширина – 1860 мм
- Висота – 1718 мм
- Колісна база – 2710 мм
Салон Kaiyi Tangu ще не показали, але відомо, що китайський кросовер отримає віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей мультимедійної системи.
Кросовер Chery дебютує з 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 156 к. с. Пізніше з'явиться гібрид Kaiyi Tangu, що підзаряджається.
Раніше Фокус повідомляв, що Chery готують недорогого конкурента Jeep Wrangler.