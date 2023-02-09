Знайомий незнайомець: новий доступний кросовер від Chery показали на перших фото

Kaiyi Tangu — середньорозмірний кросовер від нового бренду концерну Chery. Він відрізняється оригінальним дизайном і буде доступний у бензиновій та гібридній версіях.

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В інтернет потрапили перші фото Kaiyi Tangu. Новий кросовер від Chery має дебютувати до кінця першого півріччя цього року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Kaiyi — новий молодіжний бренд китайського концерну. Його моделі будуть дешевшими, проте в їх основі лежать знайомі Chery. Зокрема, кросовер Kaiyi Tangu створено на базі відомого в Україні Chery Tiggo 8.

[ + – ] Модель дебютує у 156-сильній бензиновій версії Фото: autohome.com.cn

Схожість двох авто помітна у профіль. Разом з тим, у Kaiyi Tangu інша передня частина з широкими решітками радіатора та "двоповерховою" оптикою. Фари з'єднані смужкою, що світиться, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Крім того, новий кросовер дещо компактніший.

Габарити Kaiyi Tangu 2023:

Довжина – 4716 мм

Ширина – 1860 мм

Висота – 1718 мм

Колісна база – 2710 мм

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Салон Kaiyi Tangu ще не показали, але відомо, що китайський кросовер отримає віртуальну панель приладів та великий сенсорний дисплей мультимедійної системи.

Кросовер Chery дебютує з 1,5-літровим бензиновим турбомотором потужністю 156 к. с. Пізніше з'явиться гібрид Kaiyi Tangu, що підзаряджається.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery готують недорогого конкурента Jeep Wrangler.