Новий позашляховик від Chery стане недорогою альтернативою Jeep Wrangler (фото)
Позашляховик Jetour T-1 відрізняється агресивним кутастим дизайном. Модель запропонують у версіях на 5 і 7 місць та оснащуватимуть бензиновими турбомоторами потужністю 197 та 261 к.с.
У Китаї розсекречено новий Jetour T-1. Великий позашляховик від молодіжного підрозділу Chery мають презентувати у квітні на автошоу в Шанхаї. Про це повідомляє сайт Autohome.
Jetour T-1 2023 — серійна версія торішнього концепт-кара TX. Позашляховик стане доступнішою альтернативою таким моделям як Jeep Wrangler або Ford Bronco, а його основними конкурентами стануть Haval Dargo та Beijing BJ40. Вартість авто становитиме від 22 000 до 27 500 доларів.Важливо
Китайський позашляховик відрізняється брутальним незграбним дизайном із високим капотом, масивними бамперами та мускулистими розширеними крилами. Заплановано дві версії моделі — 4,75-метрова п'ятимісна та семимісна довжиною 5,1 м.
Салон Jetour T-1 показали лише на начерках. У позашляховика зверху та знизу приплюснуте кермо, невелика віртуальна панель приладів і великий тачскрин мультимедіа.
Спочатку Chery Jetour T-1 запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (197 к.с.) і 2,0 л (261 к.с.). У першому випадку авто оснастять 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями, у другому — 8-ступінчастим автоматом. Не виключено, що пізніше з'явиться гібрид Jetour T-1. Звичайно, всі версії будуть повнопривідними.
Раніше Фокус повідомляв, що Chery готують ще один подібний джип і також покажуть його на автосалоні в Шанхаї.