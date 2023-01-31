Новий позашляховик від Chery стане недорогою альтернативою Jeep Wrangler (фото)

Позашляховик Jetour T-1 відрізняється агресивним кутастим дизайном. Модель запропонують у версіях на 5 і 7 місць та оснащуватимуть бензиновими турбомоторами потужністю 197 та 261 к.с.

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У Китаї розсекречено новий Jetour T-1. Великий позашляховик від молодіжного підрозділу Chery мають презентувати у квітні на автошоу в Шанхаї. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Позашляховик запропонують у стандартній і подовженій версіях Фото: autohome.com.cn

Jetour T-1 2023 — серійна версія торішнього концепт-кара TX. Позашляховик стане доступнішою альтернативою таким моделям як Jeep Wrangler або Ford Bronco, а його основними конкурентами стануть Haval Dargo та Beijing BJ40. Вартість авто становитиме від 22 000 до 27 500 доларів.

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Китайський позашляховик відрізняється брутальним незграбним дизайном із високим капотом, масивними бамперами та мускулистими розширеними крилами. Заплановано дві версії моделі — 4,75-метрова п'ятимісна та семимісна довжиною 5,1 м.

[ + – ] У салоні кермо приплюснуть зверху та знизу Фото: autohome.com.cn

Салон Jetour T-1 показали лише на начерках. У позашляховика зверху та знизу приплюснуте кермо, невелика віртуальна панель приладів і великий тачскрин мультимедіа.

Спочатку Chery Jetour T-1 запропонують із бензиновими двигунами об'ємом 1,6 л (197 к.с.) і 2,0 л (261 к.с.). У першому випадку авто оснастять 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями, у другому — 8-ступінчастим автоматом. Не виключено, що пізніше з'явиться гібрид Jetour T-1. Звичайно, всі версії будуть повнопривідними.

Раніше Фокус повідомляв, що Chery готують ще один подібний джип і також покажуть його на автосалоні в Шанхаї.