Новый внедорожник от Chery станет недорогой альтернативой Jeep Wrangler (фото)

Внедорожник Jetour T-1 отличается брутальным угловатым дизайном. Модель предложат в версиях на 5 и 7 мест и будут оснащать бензиновыми турбомоторами мощностью 197 и 261 л. с.

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В Китае рассекречен новый Jetour T-1. Большой внедорожник от молодежного подразделения Chery должны презентовать в апреле на автошоу в Шанхае. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Внедорожник предложат в стандартной и удлиненной версиях Фото: autohome.com.cn

Jetour T-1 2023 – серийная версия прошлогоднего концепт-кара T-X. Внедорожник станет более доступной альтернативой таким моделям, как Jeep Wrangler или Ford Bronco, а его основными конкурентами станут Haval Dargo и Beijing BJ40. Стоимость авто составит от 22 000 до 27 500 долларов.

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Китайский внедорожник отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом, массивными бамперами и мускулистыми расширенными крыльями. Запланированы две версии модели – 4,75-метровая пятиместная и семиместная длиной 5,1 м.

[ + – ] В салоне руль приплюснут сверху и снизу Фото: autohome.com.cn

Салон Jetour T-1 показали только на набросках. У внедорожника приплюснутый сверху и снизу руль, небольшая виртуальная панель приборов и крупный тачскрин мультимедиа.

Поначалу Chery Jetour T-1 предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,6 л (197 л. с.) и 2,0 л (261 л. с.). В первом случае авто оснастят 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями, во втором – 8-ступенчатым автоматом. Не исключено, что позже появится гибрид Jetour T-1. Естественно, все версии будут полноприводными.

Ранее Фокус сообщал, что Chery готовят еще один подобный внедорожник и также покажут его на автосалоне в Шанхае.