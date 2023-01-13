На европейский рынок выходит недорогой конкурент Jeep Wrangler с заводским ГБО (фото)

Внедорожник Ickx K2 своим дизайном напоминает Jeep Wrangler. У него рамная конструкция, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

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В Италии презентовали новый Ickx K2. Рамный внедорожник поступит в продажу в нескольких европейских странах по цене менее 50 000 евро. Об этом сообщает сайт Quattroroute.

[ + – ] Двери и крыша авто снимаются, как у Jeep Wrangler

Ickx K2 — европейская версия китайского внедорожника Beijing BJ40 от концерна BAIC. Угловатый дизайн авто с выраженными крыльями и массивными бамперами создан под влиянием Jeep Wrangler. Как и у американского внедорожника, крыша и двери выполнены съемными.

Ickx K2 отличается от Beijing BJ40 только оформлением передней части — изменены фары, решетка радиатора и капот. Внедорожник достигает 4,6 м в длину при колесной базе в 2,75 м.

[ + – ] Модель будет доступна в бензиновой и дизельной версиях

Салон Ickx K2 отделан кожей, а показания выведены на дисплей. Комплектация включает 12,3-дюймовый тачскрин, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, подогрев сидений, парктроник и круиз-контроль.

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Китайский внедорожник дебютирует с 2,0-литровым 162-сильным турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической КПП. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Вскоре также появится 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 225 л. с., дополненный заводским ГБО.

[ + – ] Салон внедорожника отделан кожей

Полный привод Ickx K2 дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Клиренс внедорожника достигает 220 мм, угол въезда составляет 37º, а угол съезда — 31º.

Ранее Фокус сообщал, что конкурента Jeep Wrangler также готовят в Chevrolet и уже опубликовано первое изображение новой модели.