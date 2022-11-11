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Авто

Экстремальный китайский внедорожник станет недорогой альтернативой Jeep Wrangler (фото)

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Фото: BAIC | Beijing BJ40 Kekexili Edition — версия модели для тяжелого бездорожья

Beijing BJ40 своим дизайном напоминает знаменитый Jeep Wrangler. Автомобиль подготовлен к серьезному бездорожью — ему увеличили клиренс, установили защиту днища и огромные шины.

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В Китае презентован новый Beijing BJ40 Kekexili Edition. Рамный внедорожник от концерна BAIC поступит в продажу по цене от 280 000 юаней ($39 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Beijing BJ40 Kekexili Edition, Beijing BJ40, новый Beijing BJ40, внедорожник Beijing BJ40, китайский внедорожник Fullscreen
Оснащение включает внедорожную резину и багажник на крыше
Фото: BAIC

Kekexili Edition – экстремальная версия нового Beijing BJ40 2022, созданная для самых суровых условий эксплуатации. Назвали ее в честь высокогорного региона Китая Кукушили, известного своим бездорожьем и холодным климатом. Внедорожник станет более доступной альтернативой Jeep Wrangler и Land Rover Defender.

Beijing BJ40 Kekexili Edition, Beijing BJ40, новый Beijing BJ40, внедорожник Beijing BJ40, китайский внедорожник Fullscreen
Клиренс внедорожника увеличен до 250 мм
Фото: BAIC

Beijing BJ40 с виду напоминает Wrangler, хотя и не является его точной копией. В версии Kekexili Edition у авто увеличен клиренс (до 250 мм) и установлены внедорожные шины размером 285/70 R17. Он получил мощные стальные бамперы, лебедку и защиту днища. Также появились дополнительная оптика и багажник на крыше.

Beijing BJ40 Kekexili Edition, Beijing BJ40, новый Beijing BJ40, внедорожник Beijing BJ40, китайский внедорожник Fullscreen
В отделке использованы износостойкие материалы
Фото: CarNewsChina

Салон Beijing BJ40 практически не изменился, но в отделке использованы износостойкие материалы. Кроме того, в багажнике появилась розетка. Оснащение включает виртуальную панель приборов, климат-контроль, электропривод и подогрев сидений.

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Китайский внедорожник оснащен 2,0-литровой 224-сильной турбочетверкой и 8-ступенчатой роботизированной КПП. Он получил дополнительный 75-литровый бензобак и бак для питьевой воды. Полный привод авто дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Beijing BJ40 Kekexili Edition, Beijing BJ40, новый Beijing BJ40, внедорожник Beijing BJ40, китайский внедорожник Fullscreen
Передние сиденья получили электропривод
Фото: CarNewsChina

Ранее Фокус рассказывал про дорогой китайский внедорожник, посвященный Дарту Вейдеру. Его выпустят лимитированной серией.

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