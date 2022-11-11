Экстремальный китайский внедорожник станет недорогой альтернативой Jeep Wrangler (фото)

Beijing BJ40 своим дизайном напоминает знаменитый Jeep Wrangler. Автомобиль подготовлен к серьезному бездорожью — ему увеличили клиренс, установили защиту днища и огромные шины.

Related video

В Китае презентован новый Beijing BJ40 Kekexili Edition. Рамный внедорожник от концерна BAIC поступит в продажу по цене от 280 000 юаней ($39 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Оснащение включает внедорожную резину и багажник на крыше Фото: BAIC

Kekexili Edition – экстремальная версия нового Beijing BJ40 2022, созданная для самых суровых условий эксплуатации. Назвали ее в честь высокогорного региона Китая Кукушили, известного своим бездорожьем и холодным климатом. Внедорожник станет более доступной альтернативой Jeep Wrangler и Land Rover Defender.

[ + – ] Клиренс внедорожника увеличен до 250 мм Фото: BAIC

Beijing BJ40 с виду напоминает Wrangler, хотя и не является его точной копией. В версии Kekexili Edition у авто увеличен клиренс (до 250 мм) и установлены внедорожные шины размером 285/70 R17. Он получил мощные стальные бамперы, лебедку и защиту днища. Также появились дополнительная оптика и багажник на крыше.

[ + – ] В отделке использованы износостойкие материалы Фото: CarNewsChina

Салон Beijing BJ40 практически не изменился, но в отделке использованы износостойкие материалы. Кроме того, в багажнике появилась розетка. Оснащение включает виртуальную панель приборов, климат-контроль, электропривод и подогрев сидений.

Важно

Богатая комплектация и мотор от General Motors: в Китае презентовали пикап за $8300 (фото)

Китайский внедорожник оснащен 2,0-литровой 224-сильной турбочетверкой и 8-ступенчатой роботизированной КПП. Он получил дополнительный 75-литровый бензобак и бак для питьевой воды. Полный привод авто дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

[ + – ] Передние сиденья получили электропривод Фото: CarNewsChina

Ранее Фокус рассказывал про дорогой китайский внедорожник, посвященный Дарту Вейдеру. Его выпустят лимитированной серией.

Также мы писали, что Geely презентовали недорогой электропикап с запасом хода свыше 600 км.