Екстремальний китайський позашляховик стане недорогою альтернативою Jeep Wrangler (фото)

Beijing BJ40 своїм дизайном нагадує знаменитий Jeep Wrangler. Автомобіль підготовлений до серйозного бездоріжжя — йому збільшили кліренс, встановили захист днища та величезні шини.

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У Китаї презентовано новий Beijing BJ40 Kekexili Edition. Рамний позашляховик від концерну BAIC надійде у продаж за ціною від 280 000 юанів ($39 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Оснащення враховує позашляхову гуму та багажник на даху Фото: BAIC

Kekexili Edition — екстремальна версія нового Beijing BJ40 2022, створена для найсуворіших умов експлуатації. Назвали її на честь високогірного регіону Китаю Кукушилі, відомого своїм бездоріжжям і холодним кліматом. Позашляховик стане доступнішою альтернативою Jeep Wrangler і Land Rover Defender.

[ + – ] Кліренс позашляховика збільшений до 250 мм Фото: BAIC

Beijing BJ40 на вигляд нагадує Wrangler, хоча і не є його точною копією. У версії Kekexili Edition в авто збільшений кліренс (до 250 мм) та встановлені позашляхові шини розміром 285/70 R17. Він отримав потужні сталеві бампери, лебідку та захист днища. Також з'явилися додаткова оптика та багажник на даху.

[ + – ] В обробці використані зносостійкі матеріали Фото: CarNewsChina

Салон Beijing BJ40 практично не змінився, але в обробці використані зносостійкі матеріали. Крім того, у багажнику з'явилася розетка. Оснащення враховує віртуальну панель приладів, клімат-контроль, електропривід і підігрів сидінь.

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Китайський позашляховик оснащений 2,0-літровою 224-сильною турбочетвіркою та 8-ступінчастою роботизованою КПП. Він отримав додатковий 75-літровий бензобак і бак для питної води. Повний привід авто доповнений знижувальною передачею і блокуванням диференціалів.

[ + – ] Передні сидіння отримали електропривід Фото: CarNewsChina

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