Чорніший за чорний: найдорожчий позашляховик від Great Wall присвятили Дарту Вейдеру (фото)

Tank 500 Darth Vader Limited Edition фарбують лише в чорний колір, а в обробці салону використано чорну шкіру. Позашляховик багато оснащений і отримав потужну 3,0-літрову турбочетвірку.

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Лінійку Tank 500 2022 поповнить нова версія Darth Vader Limited Edition. Великий рамний позашляховик від Great Wall надійшов у продаж у Китаї за ціною від 365 тисяч юанів ($50,300). Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Позашляховик фарбують лише у чорний колір Фото: autohome.com.cn

Новий Tank 500 Darth Vader Limited Edition стане найдорожчим позашляховиком концерну Great Wall. Присвячену Дарту Вейдеру версію випустять обмеженим тиражем з 500 екземплярів і, звичайно, всі авто пофарбують у чорний колір.

Tank 500 відрізняється масивним дизайном з високим капотом, роздутими крилами та величезними решітками радіатора. Версію Darth Vader Limited Edition можна впізнати через декор з чорного хрому, а також темні колісні диски.

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В обробці салону використані чорна перфорована шкіра та дерево. Комплектація Tank 500 дуже багата — панорамний дах, віртуальна панель приладів, проєкція на лобове скло, чотиризонний клімат-контроль, електропривод сидінь.

[ + – ] В обробці салону переважає чорна шкіра Фото: autohome.com.cn

Китайський позашляховик оснащений 3,0-літровим турбованим V6 потужністю 354 к. с. Він отримав 9-ступінчасту автоматичну КПП та повний привід з понижувальною передачею. Він має пристойний кліренс (224 мм), що дозволяє форсувати броди глибиною до 80 см.

Поки невідомо, чи поставлятимуть Tank 500 Darth Vader Limited Edition за межі Китаю. Втім, відомо, що стандартну модель незабаром почнуть експортувати.

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