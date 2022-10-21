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Авто

Great Wall запропонували всім охочим розробити дизайн нового кросовера для Європи

Wey 80, новий Wey 80, Great Wall, китайський кросовер, кросовер Great Wall
Фото: autohome.com.cn | Суспільству не сподобався дизайн нового Wey 80

Зовнішність нового кросовера Wey 80 рознесли вщент у ЗМІ та соцмережах. У відповідь Great Wall запропонували критикам створити свої варіанти дизайну авто.

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Great Wall пропонує всім охочим спробувати себе у ролі автодизайнера. Китайський концерн допоможе у розробці нового сімейного кросовера Wey 80. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У такий нестандартний спосіб у Great Wall відреагували на критику вже готової моделі. Фото Wey 80 потрапили в інтернет до прем'єри кросовера і, м'яко кажучи, не вразили.

Wey 80, новий Wey 80, Great Wall, китайський кросовер, кросовер Great Wall Fullscreen
Усі охочі також можуть вигадати назву нової моделі
Фото: autohome.com.cn

Китайські автомобільні ЗМІ та користувачі соцмереж розкритикували дизайн Wey 80. Особливо дісталося решітці радіотара, що імітує традиційне китайське плетіння.

У Great Wall, ймовірно, згадали афоризм "Критикуєш — пропонуй". Тепер автостилісти-початківці можуть зареєструватися на сайті концерну і надати свої варіанти дизайну Wey 80. Також можна запропонувати красиву назву моделі.

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Нагадаємо, новий Wey 80 – преміальний шестимісний кросовер, який планують продавати на європейському ринку. Його планували презентувати на початку 2023 року.

Автомобіль вартістю близько 50-55 тисяч доларів оснащать 326-сильною гібридною установкою. Він витрачатиме менше 1 л на 100 км і зможе проїхати близько 175 км в електричному режимі. Серед опцій з'явиться система напівавтономного керування.

Раніше Фокус повідомляв, що у Швейцарії знайшли рідкісний кросовер BMW Sbarro з нестандартним дизайном.