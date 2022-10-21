Great Wall запропонували всім охочим розробити дизайн нового кросовера для Європи

Зовнішність нового кросовера Wey 80 рознесли вщент у ЗМІ та соцмережах. У відповідь Great Wall запропонували критикам створити свої варіанти дизайну авто.

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Great Wall пропонує всім охочим спробувати себе у ролі автодизайнера. Китайський концерн допоможе у розробці нового сімейного кросовера Wey 80. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У такий нестандартний спосіб у Great Wall відреагували на критику вже готової моделі. Фото Wey 80 потрапили в інтернет до прем'єри кросовера і, м'яко кажучи, не вразили.

[ + – ] Усі охочі також можуть вигадати назву нової моделі Фото: autohome.com.cn

Китайські автомобільні ЗМІ та користувачі соцмереж розкритикували дизайн Wey 80. Особливо дісталося решітці радіотара, що імітує традиційне китайське плетіння.

У Great Wall, ймовірно, згадали афоризм "Критикуєш — пропонуй". Тепер автостилісти-початківці можуть зареєструватися на сайті концерну і надати свої варіанти дизайну Wey 80. Також можна запропонувати красиву назву моделі.

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Нагадаємо, новий Wey 80 – преміальний шестимісний кросовер, який планують продавати на європейському ринку. Його планували презентувати на початку 2023 року.

Автомобіль вартістю близько 50-55 тисяч доларів оснащать 326-сильною гібридною установкою. Він витрачатиме менше 1 л на 100 км і зможе проїхати близько 175 км в електричному режимі. Серед опцій з'явиться система напівавтономного керування.

Раніше Фокус повідомляв, що у Швейцарії знайшли рідкісний кросовер BMW Sbarro з нестандартним дизайном.