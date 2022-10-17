Great Wall готують сімейний кросовер для Європи з витратою менше ніж 1 л на 100 км (фото)
Шестимісний кросовер Wey 80 оснащений гібридною установкою потужністю 326 к. с. Він здатний проїхати до 175 км у повністю електричному режимі.
Нова модель від преміум-підрозділу концерну Great Wall з'явиться на початку 2023 року. Про це повідомляє сайт Autohome.
Вартість моделі становитиме 350-400 тисяч юанів ($49 000 – 55 000). Вже заявлено, що продаватимуть її не лише в Китаї, а й на європейському ринку.
Новий Wey 80 побудований на платформі Lemon, яку також використовує Haval H6. Це один із найбільших кросоверів від Great Wall.
Розміри Wey 80 2023:
- Довжина – 5105 мм
- Ширина – 1985 мм
- Висота – 1800 мм
- Колісна база – 3050 мм
Кросовер відрізняється досить стриманим гранованим дизайном із рельєфними боковинами. Візерунок решітки радіатора імітує традиційне китайське плетіння, а діодні фари доповнені стрілоподібними ходовими вогнями. Ручки дверей виконані висувними, а ліхтарі з'єднані смужкою, що світиться.Важливо
Салон Wey 80 поки що не показали. Відомо тільки, що модель буде шестимісною, а на всю ширину приладів панелі встановлять великий дисплей. Серед опцій обіцяють систему напівавтономного водіння.
Китайський кросовер отримає допрацьовану гібридну силову установку від того ж Haval H6 і флагманського H-Dog — 1,5-літрову бензинову турбочетвірку та пару електромоторів загальною потужністю 326 к. с.
Гібрид Wey 80 отримає батарею на 44,5 кВт∙год і зможе проїхати приблизно 175 км на електротязі, а витрата палива в комбінованому циклі становитиме лише 0,75 л на 100 км. Повного бака вистачить на 1200 км пробігу.
Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї показали компактний електрокросовер вартістю менше ніж 7000 доларів.