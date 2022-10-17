Great Wall готують сімейний кросовер для Європи з витратою менше ніж 1 л на 100 км (фото)

Шестимісний кросовер Wey 80 оснащений гібридною установкою потужністю 326 к. с. Він здатний проїхати до 175 км у повністю електричному режимі.

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Нова модель від преміум-підрозділу концерну Great Wall з'явиться на початку 2023 року. Про це повідомляє сайт Autohome.

Вартість моделі становитиме 350-400 тисяч юанів ($49 000 – 55 000). Вже заявлено, що продаватимуть її не лише в Китаї, а й на європейському ринку.

Новий Wey 80 побудований на платформі Lemon, яку також використовує Haval H6. Це один із найбільших кросоверів від Great Wall.

[ + – ] Кросовер створюють із прицілом на Європу Фото: autohome.com.cn

Розміри Wey 80 2023:

Довжина – 5105 мм

Ширина – 1985 мм

Висота – 1800 мм

Колісна база – 3050 мм

Кросовер відрізняється досить стриманим гранованим дизайном із рельєфними боковинами. Візерунок решітки радіатора імітує традиційне китайське плетіння, а діодні фари доповнені стрілоподібними ходовими вогнями. Ручки дверей виконані висувними, а ліхтарі з'єднані смужкою, що світиться.

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Салон Wey 80 поки що не показали. Відомо тільки, що модель буде шестимісною, а на всю ширину приладів панелі встановлять великий дисплей. Серед опцій обіцяють систему напівавтономного водіння.

Китайський кросовер отримає допрацьовану гібридну силову установку від того ж Haval H6 і флагманського H-Dog — 1,5-літрову бензинову турбочетвірку та пару електромоторів загальною потужністю 326 к. с.

Гібрид Wey 80 отримає батарею на 44,5 кВт∙год і зможе проїхати приблизно 175 км на електротязі, а витрата палива в комбінованому циклі становитиме лише 0,75 л на 100 км. Повного бака вистачить на 1200 км пробігу.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї показали компактний електрокросовер вартістю менше ніж 7000 доларів.