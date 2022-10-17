Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Great Wall готовят семейный кроссовер для Европы с расходом менее 1 л на 100 км (фото)

Wey 80, новый Wey 80, кроссовер Wey, Great Wall Wey, кроссовер Great Wall, китайский кроссовер
Фото: autohome.com.cn | Дизайн решетки радиатора имитирует традиционное китайское плетение

Шестиместный кроссовер Wey 80 оснащен гибридной установкой мощностью 326 л. с. Он способен проехать до 175 км в полностью электрическом режиме.

Related video

Опубликованы первые фото большого кроссовера Wey 80. Новая модель от премиум-подразделения концерна Great Wall появится в начале 2023 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Стоимость модели составит 350-400 тысяч юаней ($49 000 – 55 000). Уже заявлено, что продавать ее будут не только в Китае, но и на европейском рынке.

Новый Wey 80 построен на платформе Lemon, которую также использует Haval H6. Это один из самых крупных кроссоверов от Great Wall.

Wey 80, новый Wey 80, кроссовер Wey, Great Wall Wey, кроссовер Great Wall, китайский кроссовер Fullscreen
Кроссовер создают с прицелом на Европу
Фото: autohome.com.cn

Размеры Wey 80 2023:

  • Длина – 5105 мм
  • Ширина – 1985 мм
  • Высота – 1800 мм
  • Колесная база – 3050 мм

Кроссовер отличается довольно сдержанным граненым дизайном с рельефными боковинами. Узор решетки радиатора имитирует традиционное китайское плетение, а диодные фары дополнены стреловидными ходовыми огнями. Ручки дверей выполнены выдвижными, а фонари соединены светящейся полосой.

Важно
Chevrolet презентовали яркий и недорогой кроссовер для молодежи за $21 500 (видео)
Chevrolet презентовали яркий и недорогой кроссовер для молодежи за $21 500 (видео)

Салон Wey 80 пока не показали. Известно только, что модель будет шестиместной, а на всю ширину панели приборов установят большой дисплей. Среди опций обещают систему полуавтономного вождения.

Китайский кроссовер получит доработанную гибридную силовую установку от того же Haval H6 и флагманского H-Dog – 1,5-литровую бензиновую турбочетверку и пару электромоторов общей мощностью 326 л. с.

Гибрид Wey 80 получит батарею на 44,5 кВт∙ч и сможет проехать примерно 175 км на электротяге, а расход топлива в комбинированном цикле составит всего 0,75 л на 100 км. Полного бака хватит на 1200 км пробега.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае показали компактный электрокроссовер стоимостью менее 7000 долларов.