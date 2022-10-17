Great Wall готовят семейный кроссовер для Европы с расходом менее 1 л на 100 км (фото)

Шестиместный кроссовер Wey 80 оснащен гибридной установкой мощностью 326 л. с. Он способен проехать до 175 км в полностью электрическом режиме.

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Опубликованы первые фото большого кроссовера Wey 80. Новая модель от премиум-подразделения концерна Great Wall появится в начале 2023 года. Об этом сообщает сайт Autohome.

Стоимость модели составит 350-400 тысяч юаней ($49 000 – 55 000). Уже заявлено, что продавать ее будут не только в Китае, но и на европейском рынке.

Новый Wey 80 построен на платформе Lemon, которую также использует Haval H6. Это один из самых крупных кроссоверов от Great Wall.

[ + – ] Кроссовер создают с прицелом на Европу Фото: autohome.com.cn

Размеры Wey 80 2023:

Длина – 5105 мм

Ширина – 1985 мм

Высота – 1800 мм

Колесная база – 3050 мм

Кроссовер отличается довольно сдержанным граненым дизайном с рельефными боковинами. Узор решетки радиатора имитирует традиционное китайское плетение, а диодные фары дополнены стреловидными ходовыми огнями. Ручки дверей выполнены выдвижными, а фонари соединены светящейся полосой.

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Салон Wey 80 пока не показали. Известно только, что модель будет шестиместной, а на всю ширину панели приборов установят большой дисплей. Среди опций обещают систему полуавтономного вождения.

Китайский кроссовер получит доработанную гибридную силовую установку от того же Haval H6 и флагманского H-Dog – 1,5-литровую бензиновую турбочетверку и пару электромоторов общей мощностью 326 л. с.

Гибрид Wey 80 получит батарею на 44,5 кВт∙ч и сможет проехать примерно 175 км на электротяге, а расход топлива в комбинированном цикле составит всего 0,75 л на 100 км. Полного бака хватит на 1200 км пробега.

Ранее Фокус сообщал, что в Китае показали компактный электрокроссовер стоимостью менее 7000 долларов.