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Авто Российско-украинская война Атака Киева дронами-камикадзе 17 октября

Центр Киева закрыли для транспорта после атаки дронов-камикадзе: где перекрыто движение

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Фото: Hromadske | Все улицы, примыкающие к местам попадания дронов, перекрыты

В Киеве перекрыли проезд в центральную часть города, а также улицы, примыкающие к местам попадания дронов-камикадзе. Виталий Кличко рекомендует водителям воздержаться от поездок.

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После утренней атаки дронов-камикадзе Shahed-136 по ряду улиц в центре Киева запретили движение транспорта. Об этом написал в Telegram городской глава столицы Виталий Кличко.

Мэр Киева порекомендовал водителям не выезжать в центр города без острой необходимости. И призвал всех не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Проезд в центр Киева перекрыт
Фото: Hromadske

Виталий Кличко и КГГА не конкретизировали, какие именно дорогие Киева перекрыты. По информации телеканала "Киев", запрещен проезд транспорта от площади Победы до Крещатика и станции метро "Олимпийская". Кроме того, невозможно проехать в центр столицы со стороны Соломенки.

Также закрыты для движения все улицы, примыкающие к местам попадания беспилотников в районе железнодорожного вокзала. В центре Киева в утренний час пик местами образовались пробки.

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Напомним, сегодня утром в Киеве зафиксировано четыре попадания дронов-камикадзе. Пострадали объекты инфраструктуры, а также жилое здание в Шевченковском районе столицы.

Также Фокус сообщал, что в столице начали обустройство кольцевых развязок нового образца.