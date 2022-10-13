В Киеве началось строительство кольцевых развязок нового образца (фото)
Кольцевые развязки малого радиуса — простой и дешевый способ повысить безопасность на перекрестках. Их строят в нескольких районах Киева.
В Киеве появляются новые дорожные развязки европейского образца. Они помогут сделать нерегулируемые перекрестки на дорогах столицы безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Кольцевые развязки малого радиуса часто можно увидеть в странах ЕС. Их строительство быстрое и не затратное – это простой способ существенно повысить безопасность дорожного движения.
В частности, новые развязки в Днепровском районе появились на улице Петра Вершигоры (съезд с просп. Шухевича) и на перекрестке ул. Красноткацкой и Юрия Поправки. Они готовы на 95% — осталось только нанести разметку, что собираются сделать до конца недели.Важно
В Соломенском районе заканчивается строительство развязки на перекрестке улиц Генерала Шаповала, Кудряшова и Людмилы Проценко. Там уже обустроили бордюры и вскоре появится новое дорожное покрытие.
Кроме того, новые кольцевые развязки вскоре появятся по таким адресам:
- Дарницкий район — перекресток ул. Оросительной и Академика Горбунова;
- Деснянский район — перекресток ул. Киото и выезда на Броварской проспект;
- Шевченковский район — пересечение ул. Кудрявской, Кудрявского спуска и Нестеровского проулка.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве на Крещатике произошло серьезное ДТП с пострадавшими.