В Киеве началось строительство кольцевых развязок нового образца (фото)

Кольцевые развязки малого радиуса — простой и дешевый способ повысить безопасность на перекрестках. Их строят в нескольких районах Киева.

Related video

В Киеве появляются новые дорожные развязки европейского образца. Они помогут сделать нерегулируемые перекрестки на дорогах столицы безопаснее. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

[ + – ] Кольцевые развязки малого радиуса дешевые и быстро строятся

Кольцевые развязки малого радиуса часто можно увидеть в странах ЕС. Их строительство быстрое и не затратное – это простой способ существенно повысить безопасность дорожного движения.

В частности, новые развязки в Днепровском районе появились на улице Петра Вершигоры (съезд с просп. Шухевича) и на перекрестке ул. Красноткацкой и Юрия Поправки. Они готовы на 95% — осталось только нанести разметку, что собираются сделать до конца недели.

Важно

В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото)

В Соломенском районе заканчивается строительство развязки на перекрестке улиц Генерала Шаповала, Кудряшова и Людмилы Проценко. Там уже обустроили бордюры и вскоре появится новое дорожное покрытие.

[ + – ] Малые кольцевые развязки — простой способ повысить безопасность дорожного движения Фото: КГГА

Кроме того, новые кольцевые развязки вскоре появятся по таким адресам:

Дарницкий район — перекресток ул. Оросительной и Академика Горбунова;

Деснянский район — перекресток ул. Киото и выезда на Броварской проспект;

Шевченковский район — пересечение ул. Кудрявской, Кудрявского спуска и Нестеровского проулка.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве на Крещатике произошло серьезное ДТП с пострадавшими.