В центре Киева на Крещатике произошло серьезное ДТП, есть пострадавшие, – полиция (видео)

Водитель "Джипа" проехала на красный свет и врезалась в "Ауди". В результате аварии внедорожник перевернулся и ударился в электроопору. Потерпевших пришлось госпитализировать.

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В центре Киева, возле магазина ЦУМ на Крещатике, произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие произошло сегодня, около 19 часов вечера.

Как уточняется, водитель "Джипа" на большой скорости проехала на красный свет светофора перекресток Крещатик-ул. Богдана Хмельницкого и столкнулась с автомобилем "Ауди", водитель которого поворачивал налево со встречной полосы. В результате аварии внедорожник перевернулся и врезался в электроопору. В "Ауди" сработали подушки безопасности, что спасло водителя после столкновения.

Все участники происшествия –– двое водителей и пассажир внедорожника –– остались живы, однако получили телесные повреждения, рассказали в полиции. Потерпевших доставили в больницу.

[ + – ] По предварительной информации, все пассажиры остались живы.

На опубликованных в соцсетях видео и фотографиях, что "Джип" почти полностью разбит. У внедорожника оторвало колеса и вырвало муфту.

Напомним, российский блогер Родион Худаков специально инициировал автоаварию, чтобы проверить спасет ли его iPhone 14. После того, как машина с "айфоном" на лобовом стекле столкнулась с бетонной плитой на скорости 40 км/ч, телефон не послал сигнал SOS.

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