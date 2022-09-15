ДТП с кортежем Зеленского: в ГБР начали расследование аварии (фото)

Следователи изучат все обстоятельства аварии, в котором получил травмы головы водитель транспортного средства, столкнувшегося с автомобилем президента.

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По факту ДТП с участием президентского кортежа Владимира Зеленского начато уголовное производство. Эту информацию подтвердил пресс-центр Государственного бюро расследований.

Правоохранители напоминают, что вечером 14 сентября в пригороде Киева произошло ДТП с участием легкового автомобиля и президентского кортежа Владимира Зеленского.

В результате автомобильного происшествия пострадал водитель одного из транспортных средств, которого с различными травмами госпитализировали в медучреждение.

По факту ДТП с участием президентского кортежа под Киевом начато уголовное производство. В Госбюро расследований подчеркнули, что правоохранители в данный момент проводят весь комплекс следственных действий с целью выяснить обстоятельства аварии.

"По результатам следственных действий Госбюро расследований проинформирует общественность", — говорится в сообщении силового ведомства.

[ + – ] ГБР начало уголовное производство после ДТП с кортежем Зеленского

Напомним, вечером 14 сентября в одном из пригородов Киева произошло ДТП с участием президентского кортежа Владимира Зеленского. С автомобилем, в котором ехал глава государства, столкнулось другое транспортное средство. Серьезных травм у Владимира Зеленского после ДТП не было выявлено, а водителя пострадавшего авто пришлось госпитализировать.

Утром 15 сентября украинские СМИ опубликовали кадры с места ДТП, участником которого стал президентский кортеж Владимира Зеленского. На видео пострадавшему водителю другого транспортного средства оказывают медицинскую помощь перед последующей госпитализацией.

Личный пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заверил, что глава государства Владимир Зеленский после ДТП получил легкие ссадины, а сама авария никак не отразилась на его работоспособности. Из-за протоколов безопасности политик был вынужден пересесть в другой автомобиль и уехать, а на месте аварии полицейских дожидался водитель кортежа.