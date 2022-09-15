В Сети появились кадры ДТП с участием атвомобиля президента Зеленского (видео)

Водитель легкового автомобиля получил травмы головы. Медики оказали экстренную помощь и доставили мужчину в больницу.

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В украинских Telegram-каналах появились видео с места столкновения легкового автомобиля с авто президента Украины Владимира Зеленского и его сопровождения. На кадрах пострадавшему водителю медики оказывают экстренную помощь.

Судя по кадрам видео удар пришелся в левое переднее крыло автомобиля, а в салоне сработала подушка безопасности. Ранее сообщалось, что пострадавший водитель легковой машины получил незначительные повреждения, однако на кадрах спасатели говорят о том, что мужчина получил рваные травмы головы, и ему необходимо надеть шейный воротник. Также можно заметить пятна крови на одежде водителя, который неподвижно лежал во время оказания ему первой помощи.

После оказания экстренной помощи пострадавшего положили на носилки и зафиксировали тело, после чего в карете скорой помощи доставили в больницу.

Личность пострадавшего водителя пока не оглашается, но известно что в автомобиле он находился один. Обстоятельства происшествия и подробности выясняются.

Напомним, что сегодня ночью кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, машина Зеленского столкнулась с легковым автомобилем, водитель которой получил травмы.