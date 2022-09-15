У мережі з'явилися кадри ДТП за участю атвомобіля президента Зеленського (відео)

Водій легкового автомобіля отримав травму голови. Медики надали екстрену допомогу й доправили чоловіка до лікарні.

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В українських Telegram-каналах з'явилися відео з місця зіткнення легкового автомобіля з авто президента України Володимира Зеленського та його супроводження. На кадрах медики надають екстрену допомогу. потерпілому водієві.

Судячи з кадрів, відео удар припав у ліве переднє крило автомобіля, а в салоні спрацювала подушка безпеки. Раніше повідомлялося, що постраждалий водій легкової машини отримав незначні ушкодження, проте на кадрах рятувальники говорять про те, що чоловік отримав рвані травми голови, і йому необхідно надіти шийний комір. Також можна помітити плями крові на одязі водія, який лежав нерухомо під час надання йому першої допомоги.

Після надання екстреної допомоги потерпілого поклали на носилки та зафіксували тіло, після чого в кареті швидкої допомоги доправили до лікарні.

Особу постраждалого водія поки не оголошують, але відомо, що в автомобілі він був один. Обставини події та подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, що сьогодні вночі кортеж президента України Володимира Зеленського потрапив у ДТП. Як повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, машина Зеленського зіткнулася з легковим автомобілем, водій якої отримав травми.