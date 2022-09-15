Зіткнулися машини: Володимир Зеленський потрапив у ДТП у Києві, — речник президента

За словами посадовця, на місце дорожньо-транспортної пригоди довелося викликати машину "швидкої допомоги".

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У Києві сталася ДТП з автомобілем, в якому їхав президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив прессекретар глави держави Сергій Нікіфоров у себе у Facebook.

За його словами, з машиною, якою їхав Зеленський, зіткнувся легковий автомобіль. Лікарі, які супроводжували президента, оглянули його. Серйозних травм не було виявлено.

Також, як заявив Нікіфоров, медики оглянули водія легкового авто. Йому надали необхідну допомогу та викликали на місце "швидку".

"Всі обставини ДТП з'ясують правоохоронці", — написав Нікифіров.

Раніше Фокус писав, що Зеленський у деокупованому Ізюмі звернувся до військових із промовою. Глава держави назвав полеглих захисників України абсолютними героями та затаврував у своїй промові як російських військових, так і українців-зрадників, які перейшли на бік супротивника.

Ще нагадаємо, що Зеленський провів переговори з директором фонду. Київ зможе отримати транш менш ніж через місяць. Гроші підуть на підтримку економіки за умов війни. У фонді переговори з президентом України оцінили як "прекрасні".