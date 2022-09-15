Столкнулись машины: Владимир Зеленский попал в ДТП в Киеве, — пресс-секретарь президента

По словам чиновника, на место дорожно-транспортного происшествия пришлось вызвать машину "скорой помощи".

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В Киеве произошло ДТП с автомобилем, в котором ехал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров у себя в Facebook.

По его словам, с машиной, в которой ехал Зеленский, столкнулся легковой автомобиль. Врачи, которые сопровождали президента, осмотрели его. Серьезных травм не было выявлено.

Также, как заявил Никифоров, медики осмотрели и водителя легкового авто. Ему предоставили необходимую помощь и вызвали на место "скорую".

"Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители", — написал Никифоров.

Ранее Фокус писал, что Зеленский в деоккупированном Изюме обратился к военным с речью. Глава государства назвал павших защитников Украины абсолютными героями и заклеймил в своей речи как российских военных, так и украинцев-предателей, которые перешли на сторону противника.

Еще напомним, что Зеленский провел переговоры с директором фонда. Киев сможет получить транш менее, чем через месяц. Деньги пойдут на поддержку экономики в условиях войны. В фонде переговоры с президентом Украины оценили как "прекрасные".