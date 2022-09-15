ДТП із кортежем Зеленського: у ДБР розпочали розслідування аварії (фото)

Слідчі вивчать всі обставини аварії, в якій травмував голову водій транспортного засобу, який зіткнувся з автомобілем президента.

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За фактом ДТП за участю президентського кортежу Володимира Зеленського розпочато кримінальне провадження. Цю інформацію підтвердив пресцентр Державного бюро розслідувань.

Правоохоронці нагадують, що ввечері 14 вересня у передмісті Києва сталася ДТП за участю легкового автомобіля та президентського кортежу Володимира Зеленського.

Унаслідок автомобільної події постраждав водій одного з транспортних засобів, якого з різними травмами госпіталізували до медустанови.

За фактом ДТП за участю президентського кортежу під Києвом розпочато кримінальне провадження. У Держбюро розслідувань наголосили, що правоохоронці наразі проводять весь комплекс слідчих дій з метою з'ясувати обставини аварії.

"За результатами слідчих дій Держбюро розслідувань поінформує громадськість", — йдеться у повідомленні силового відомства.

[ + – ] ДБР розпочало кримінальне провадження після ДТП з кортежем Зеленського

Нагадаємо, ввечері 14 вересня в одному з передмість Києва сталася ДТП за участю президентського кортежу Володимира Зеленського. З автомобілем, яким їхав глава держави, зіткнувся інший транспортний засіб. Серйозних травм у Володимира Зеленського після ДТП не виявили, а потерпілого водія з іншого авто довелося госпіталізувати.

Вранці 15 вересня українські ЗМІ опублікували кадри з місця ДТП, учасником якого став президентський кортеж Володимира Зеленського. На відео потерпілому водієві іншого транспортного засобу надають медичну допомогу перед подальшою госпіталізацією.

Особистий прессекретар президента Сергій Никифоров запевнив, що глава держави Володимир Зеленський після ДТП отримав легкі садна, а сама аварія ніяк не вплинула на його працездатність. Через протоколи безпеки політик був змушений пересісти в інший автомобіль та поїхати, а на місці аварії поліцейських чекав водій кортежу.