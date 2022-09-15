"Лише легкі садна": Никифоров розповів про самопочуття Зеленського після ДТП (відео)

Прессекретар президента також поділився деякими подробицями події. За його словами, зіткнення сталося з легковим автомобілем, який рухався в перехресному напрямку.

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Прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі виданню "Страна.ua" розповів про самопочуття Володимира Зеленського після вчорашньої ДТП. За його словами, Володимир Зеленський отримав лише легкі садна, тому почувається добре, а сама подія ніяк не позначилася на працездатності глави держави.

"Аварія ніяк не позначилася на стані здоров'я та працездатності президента. З ним усе добре, він із самого ранку працює. Усі заплановані на сьогодні заходи відбуваються за графіком", — сказав Нікіфоров.

Також речник поділився деякими подробицями дорожньої пригоди. Він розповів, що ДТП сталася в Києві близько 23:00 буквально за кілька хвилин до початку комендантської години. Кортеж президента повертався з Харківської області, де Зеленський відвідував звільнені території та прямував в Офіс президента. Інший легковий автомобіль у цей час рухався в перехресному напрямку, після чого й сталося зіткнення.

"Президент відповідно до протоколів безпеки пересів у автомобіль супроводу й продовжив рух. Водій президентського авто залишився на місці ДТП, дочекався поліції", — розповів Никифоров.

Прессекретар президента зазначив, що постраждалому водієві одразу надали медичну допомогу працівниками швидкої допомоги, яка супроводжувала кортеж президента. Після чого чоловіка передали до рук міської "швидкої".

Щодо передбачуваної версії про те, що аварія могла бути невипадковою, Никифоров відповів — версії та інші подробиці ДТП озвучуватиме поліція.

Нагадаємо, кортеж президента України Володимира Зеленського потрапив у ДТП у Києві пізно ввечері 14 вересня. Внаслідок зіткнення постраждав водій легкового автомобіля.

Через деякий час у мережі з'явилося відео, де потерпілому водієві надають екстрену медичну допомогу. Судячи з кадрів, чоловік отримав травму голови, а на його одязі видно сліди крові.