"Лишь легкие ссадины": Никифоров рассказал о самочувствии Зеленского после ДТП (видео)

Пресс-секретарь президента также поделился некоторыми подробностями происшествия. По его словам, стокновением произошло с легковым автомобилем, который двигался в перекрестном направлении.

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии изданию "Страна.ua" рассказал о самочувствии Владимира Зеленского после вчерашнего ДТП. По его словам Владимир Зеленский получил лишь легкие ссадины, поэтому чувствует себя хорошо, а само происшествие никак не отразилось на работоспособности главы государства.

"Авария никак не отразилась на состоянии здоровья и работоспособности президента. С ним все хорошо, он с самого утра работает. Все запланированные на сегодня мероприятия происходят по графику", — сказал Никифоров.

Также пресс-секретарь поделился некоторыми подробностями дорожного происшествия. Он рассказал, что ДТП произошло в Киеве около 23:00 буквально за несколько минут до начала комендантского часа. Кортеж президента возвращался из Харьковской области, где Зеленский посещал освобожденные территории и направлялся в Офис президента. Другой легковой автомобиль в это время двигался в перекрестном направлении, после чего и произошло столкновение.

"Президент в соответствии с протоколами безопасности пересел в автомобиль сопровождения и продолжил движение. Водитель президентского авто остался на месте ДТП, дождался полиции", — рассказал Никифоров.

Пресс-секретарь президента отметил, что пострадавшему водителю сразу была оказана медицинская помощь работниками скорой помощи, которая сопровождала кортеж президента. После чего мужчину передали в руки городской "скорой".

Относительно предполагаемой версии о том, что авария могла быть неслучайной Никифоров ответил — версии и другие подробности ДТП будет озвучивать полиция.

Напомним, кортеж президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве поздно вечером 14 сентября. В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля.

Спустя некоторое время в Сети появилось видео, где пострадавшему водителю оказывают экстренную медицинскую помощь. Судя по кадрам, мужчина получил травмы головы, а на его одежде видны следы крови.