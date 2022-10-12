Русский блогер разбил авто, чтобы проверить спасет ли его iPhone: не сработало

После того, как машина с iPhone 14 на лобовом стекле столкнулась с бетонной плитой на скорости 40 км/ч, телефон не послал сигнал SOS.

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Российский блогер Родион Худаков протестировал iPhone 14 и обнаружил, что функция обнаружения аварий не работает, как следует. Он посвятил этому эксперименту видеоролик, который опубликовал на YouTube-канале HUDAKOV.

iPhone 14 получил функцию "Вызов после серьезной аварии", которая должна реагировать на дорожно-транспортные происшествия и запускать обратный отчет. Если пользователь за несколько секунд не даст отбой, то аппарат должен связаться со спасателями и сообщить им об аварии, а также указать координаты, повторив сообщение семь раз.

Россиянин вместе с помощником закрепил новенький смартфон при помощи специального крепления на лобовом стекле автомобиля ВАЗ-2108, который разогнали до 40 км/ч и заставили врезаться в бетонный блок. Машина получила значительные повреждения, однако операционная система iPhone никак не отреагировала на сильное столкновение.

Родион Худаков отметил, что функция обнаружения аварий была включена, а до эксперимента смартфон около часа находился в автомобиле и выполнял роль навигатора. Блогер предположил, что функция реагирования ДТП может не работать в России, но тут же показал, что при нажатии двух клавиш iPhone 14 начинает обратный отсчет до отправки сигнала тревоги экстренным службам.

В сентябре YouTube-канал TechRax устроил собственные эксперименты с контролируемыми лобовыми столкновениями автомобилей в США. Блогеры приклеили iPhone 14 Pro к водительскому сидению при помощи скотча и направили автомобиль на останки других машин, расположенных на пустыре. После столкновений с разной скоростью функция сработала, и смартфон начал обратный отсчет.

Ранее писали, что в США iPhone 14 сам вызвал полицию на место ДТП, в которой погибли шесть человек. Катастрофа произошла в Линкольне, штат Небраска, Honda Accord врезалась в дерево, в результате пятеро мужчин скончались на месте, а 24-летнюю девушку доставили в больницу, но не смогли спасти ее жизнь.

Писали также, что спрос на новые смартфоны iPhone 14 быстро упал — уже через две недели после выпуска продажи резко снизились. В Китае за первые три дня купили 987 тысяч единиц, что на 11% меньше по сравнению с прошлогодним iPhone 13.

Тем временем, россияне массово заказывают iPhone 14, несмотря на высокие цены и санкции. Российские магазины начали принимать заказы, надеясь поставить смартфоны по так называемому параллельному импорту.