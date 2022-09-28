Спрос на iPhone 14 быстро упал. Apple отказалась увеличивать тираж смартфонов, — СМИ

Стандартную версию iPhone 14 изначально восприняли "холодно", а интерес к линейке Pro начал угасать через две недели.

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Компания Apple отказалась увеличивать объемы производства смартфонов всей линейки iPhone 14 из-за падения спроса на новые модели. Об этом сообщает китайский сайт MyDrivers, ссылаясь на отчет исследовательской фирмы Sina Technology.

Как отмечает СМИ, ранее появилась информация, что Samsung, главный производитель экранов для iPhone 14, получил от Apple заказ на 20 млн дополнительных панелей для серии Pro. Если предположить, что каждая из них предназначена для нового смартфона, то общее количество iPhone 14 Pro может увеличиться примерно на 22%. Вероятно, компания-разработчик пришла к выводу, что не сможет продать столько устройств, а потому отказалась от затеи.

[ + – ] Смартфон iPhone 14 Pro Max

Стандартная версия оказалась не очень популярной среди потребителей. По данным Jefferies, в Китае за первые три дня после старта продаж приобрели около 987 000 iPhone 14, а это на 11% меньше по сравнению с iPhone 13, выпущенным в 2021 году.

Флагманские модели iPhone 14 Pro и Pro Max вызвали больший ажиотаж, из-за большого наплыва пользователей даже случились сбои на сайтах Apple и крупных ритейлеров. Они привлекли многих ценителей бренда хорошо разрекламированной 48-мегапиксельной камерой, но сейчас их популярность тоже начала угасать.

Apple представила линейку iPhone 14 7 сентября 2022 года. На этот раз компания выпустила на рынок четыре версии: стандартную, Plus, Pro, Pro Max.

В июле Strategy Analytics подсчитала, что во втором квартале 2022 года Apple добилась лучших продаж смартфонов за последние 10 лет. Серия iPhone 13 получилась достаточно успешной и помогла компании удержаться на плаву в то время, как глобальные поставки мобильных телефонов сократились на 7% из-за низкого спроса.

Писали также, что Apple cделала большие скидки на iPhone 13 Pro и другие устройства в Китае. На несколько дней она уменьшила цену до на $89, что также привлекло потребителей.