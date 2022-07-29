Продажи смартфонов в мире падают, но iPhone продается лучше всех, - аналитика

Во втором квартале 2022 года показатели продаж смартфонов от Apple оказались самыми лучшими за последние 10 лет.

Согласно новому исследованию Strategy Analytics, во втором квартале этого года мировые поставки смартфонов упали на 7%. Подробности стали известны из опубликованного отчета.

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Во втором квартале 2022 года компания Samsung возглавляет рейтинг и имеет долю рынка в 22%. Американский разработчик Apple находится на втором месте с долей в 16%, но не смотря на "серебро", это лучший показатель компании за последние 10 лет. Также аналитики сообщили, что остальные существенные доли рынка между собой делят Xiaomi, OPPO (включая бренд OnePlus) и Vivo. Все вышеперечисленные марки составляют лидерскую пятерку.

По словам старшего директора Strategy Analytics Линды Суи, мировые поставки смартфонов упали на 7% в годовом исчислении — до 291 млн единиц во втором квартале 2022 года. Уже 4 квартала подряд Суи отмечает снижение объемов продаж смартфонов. Сбои в цепочках поставок из-за COVID-19 и геополитические проблемы негативно повлияли на рынок "умных" телефонов и в 2022 году. Еще одним фактором падения она назвала "неблагоприятные экономические условия", которые "ослабляют потребительский спрос на смартфоны и другие товары второстепенной важности".

По оценкам экспертов, Samsung поставила 63 млн смартфонов и возглавила мировой рынок смартфонов со здоровой долей 22% во втором квартале 2022 года. Это самые высокие показатели поставщика во втором квартале по доле рынка с 2020 года. Спрос сохраняется благодаря недавно выпущенной флагманской серии Galaxy S22 и модели S22 Ultra.

Во втором квартале 2022 года Apple поставила 48 млн iPhone по всему миру, что на 3% больше в годовом исчислении, а доля ее мирового рынка составила 16%. Это самый высокий показатель доли Apple во втором квартале за последние 10 лет. Аналитики считают, что китайские бренды не выдерживают конкуренции, так как их аппараты не отличаются высокой производительностью. Благодаря серии iPhone 13, продажи которой продолжают расти в США и Китае, и на других ключевых рынках, компания смогла удержаться на втором месте рейтинга.

Xiaomi отгрузила 40 млн смартфонов и заняла третье место с долей мирового рынка 14% во втором квартале 2022 года. В тот же период годом ранее она имела долю в 17%. Сбывать свои смартфоны Xiaomi помешала "геополитическая неопределенность" в Европе.

OPPO и ее бренд OnePlus заняла четвертое место с 10% мирового рынка. Vivo — на пятом месте с долей в 9%.

В Strategy Analytics также акцентировали, сильнейшую конкуренцию между другими крупными брендами смартфонов, не входящими в первую пятерку, и даже назвали ее "жесткой". В отчете говорится, что такие марки, как Transsion, Honor, Lenovo-Motorola и Huawei пытались удержаться в своих нишах в разных регионах. Например, Transsion вернула лидерство в африканском регионе. Honor прочно укрепилась в Китае, впервые став крупнейшим поставщиком, и продолжала наращивать продажи на зарубежных рынках. Lenovo-Motorola стабилизировала показатели в американском регионе и добилась прогресса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Realme осталась в первой 10-ке, но показала смешанные результаты и потеряла позиции в Китае, Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе и Африке, на Ближнем Востоке. Из 10-ти ведущих брендов 8 оказались китайскими, но все эти китайские бренды вместе взятые продемонстрировали годовой спад на 13%.

"Мы прогнозируем, что глобальные поставки смартфонов сократятся на -7% до -8% в годовом исчислении в 2022 году. продолжат оказывать давление на рынок смартфонов во второй половине 2022 года. Все эти препятствия сохранятся в первой половине следующего года, прежде чем ситуация улучшится во второй половине 2023 года. Samsung и Apple продолжат опережать рынок и останутся на двух первых местах. Китайским брендам необходимо стабилизировать показатели на китайском рынке и изучить новый двигатель роста, чтобы положить конец падению".

Фокус ранее сообщал о том, что в Китае выпустили смартфон с суперъемкой батареей — 12 000 мАч.