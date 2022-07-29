Продажі смартфонів у світі падають, але iPhone продається найкраще, — аналітика

У другому кварталі 2022 року показники продажів смартфонів від Apple виявилися найкращими за останні 10 років.

Згідно з новим дослідженням Strategy Analytics, у другому кварталі цього року світові поставки смартфонів упали на 7%. Подробиці стали відомі з опублікованого звіту.

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У другому кварталі 2022 року компанія Samsung очолює рейтинг і має частку ринку 22%. Американський розробник Apple знаходиться на другому місці з часткою 16%, але не дивлячись на "срібло", це найкращий показник компанії за останні 10 років. Також аналітики повідомили, що решта істотних часток ринку між собою ділять Xiaomi, OPPO (враховуючи бренд OnePlus) і Vivo. Всі перераховані вище марки складають лідерську п'ятірку.

За словами старшого директора Strategy Analytics Лінди Суї, світові постачання смартфонів упали на 7% у річному обчисленні — до 291 млн одиниць у другому кварталі 2022 року. Вже 4 квартали поспіль Суї зазначає зниження обсягів продажу смартфонів. Збої в ланцюжках поставок через COVID-19 та геополітичні проблеми негативно вплинули на ринок "розумних" телефонів і в 2022 році. Ще одним чинником падіння вона назвала "несприятливі економічні умови", які "послаблюють споживчий попит на смартфони й інші товари другорядної ваги".

За оцінками експертів, Samsung поставила 63 млн. смартфонів і очолила світовий ринок смартфонів зі здоровою часткою 22% у другому кварталі 2022 року. Це найвищі показники постачальника у другому кварталі за часткою ринку з 2020 року. Попит зберігається завдяки нещодавно випущеній флагманській серії Galaxy S22 та моделі S22 Ultra.

У другому кварталі 2022 року Apple поставила 48 млн iPhone по всьому світу, що на 3% більше в річному обчисленні, а частка її світового ринку склала 16%. Це найвищий показник частки Apple в другому кварталі за останні 10 років. Аналітики вважають, що китайські бренди не витримують конкуренції, оскільки їх апарати не відрізняються високою продуктивністю. Завдяки серії iPhone 13, продажі якої продовжують зростати в США та Китаї, та на інших ключових ринках, компанія змогла втриматись на другому місці рейтингу.

Xiaomi відвантажила 40 млн смартфонів і посіла третє місце з часткою світового ринку 14% у другому кварталі 2022 року. У той же період роком раніше вона мала частку 17%. Збувати свої смартфони Xiaomi завадила "геополітична невизначеність" у Європі.

OPPO та її бренд OnePlus посіла четверте місце із 10% світового ринку. Vivo — на п'ятому місці з часткою 9%.

У Strategy Analytics також акцентували сильну конкуренцію між іншими великими брендами смартфонів, що не входять до першої п'ятірки, і навіть назвали її "жорсткою". У звіті йдеться, що такі марки, як Transsion, Honor, Lenovo-Motorola та Huawei намагалися утриматися у своїх нішах у різних регіонах. Наприклад, Transsion повернула лідерство в африканському регіоні. Honor міцно зміцнилася у Китаї, вперше ставши найбільшим постачальником, і продовжувала нарощувати продажі на зарубіжних ринках. Lenovo-Motorola стабілізувала показники в американському регіоні та досягла прогресу в Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Realme залишилася в першій десятці, але показала змішані результати та втратила позиції в Китаї, Латинській Америці, Центральній та Східній Європі та Африці, на Близькому Сході. З 10 провідних брендів 8 виявилися китайськими, але всі ці китайські бренди разом узяті продемонстрували річний спад на 13%.

"Ми прогнозуємо, що глобальні поставки смартфонів скоротяться на -7% до -8% у річному обчисленні в 2022 році. продовжать тиснути на ринок смартфонів у другій половині 2022 року. Усі ці перешкоди збережуться у першій половині наступного року, перш ніж ситуація покращиться у другій половині 2023 року. Samsung и Apple продовжать випереджувати ринок і залишаться на перших двох місцях. Китайським брендам необхідно стабілізувати показники на китайському ринку та вивчити новий двигун росту, щоб покласти кінець падінню".

Фокус раніше повідомляв про те, що в Китаї випустили смартфон із суперйомкою батареєю — 12 000 мАгод.