Смартфон Doogee отримав дивовижний акумулятор – ємність 12 000 мАг (фото)

Нова модель смартфона, який "не вбивається", забезпечує захист військового рівня, а коштує всього 339 доларів.

Смартфони китайської компанії Doogee можуть пережити падіння з висоти, потрапляння у воду, не бояться пилу та піску. Нещодавно презентовано новинку — смартфон S89 Pro, який, за заявою розробників, "забезпечує захист військового рівня, має прийнятну ціну і просто "жахливу" батарею". Подробиці опублікувало видання newatlas.com.

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Апарат отримав 6,3-дюймовий РК-дисплей з роздільною здатністю FHD+ (1080 x 2340 пікс.) та співвідношенням сторін 19:9. Екран покритий стійким до подряпин склом Corning Gorilla Glass. Телефон має захист рівня IP68 та IP69K від попадання води/пилу. Крім того, він сертифікований відповідно до стандартів підвищеної міцності MIL-STD-810H, а це означає, що його можна повністю занурювати у воду не менше ніж на 30 хвилин, він здатний витримувати бризки під тиском, не боїться падіння з висоти 1,5 м на бетон, і продовжуватиме працювати в екстремальних погодних умовах або на великій висоті.

Технічні характеристики смартфона S89 Pro

Чип: Helio P90/Восьмиядерний/2,1 ГГц/12 нм

Екран: 6,3-дюймовий РК, FHD+

Камера: потрійна з ШІ (64 МП + 20 МП + 8 МП)

Камера нічного бачення: SONY IMX350, 20-мегапіксельна

Фронтальна камера: Samsung 16 МП

Батарея: ємність 12000 мАг

Пам'ять: 8 ГБ ОЗП + 256 ГБ ПЗП/UMCP

Сертифікати: IP68/IP69K/MIL-STD-810H

Сканер відбитків пальців: +

NFC підтримкою Google Pay: +

Покриття екрана: Corning Gorilla Glass

Операційна система: Андроїд 12.0

Чипсет, завдяки якому працює телефон, — середнього рівня. Це Helio P90 від MediaTek з 8-ядерним процесором, вбудованою графікою та підтримкою 4G LTE, Bluetooth 5.0 та 802.11n Wi-Fi. Захищений смартфон поставляється з 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ пам'яті (з можливістю розширення до 512 ГБ за допомогою microSD), а також має бічний датчик відбитків пальців для розблокування однією рукою.

[ + – ] Нові смартфони від компанії Doogee Фото: Doogee

Але справжнім хітом смартфона Doogee S89 Pro стала батарея жахливої ємності — 12 000 мАг, яка, як повідомляється, забезпечує кілька днів використання на одному заряді. У комплект поставки входить зарядний пристрій на 65 Вт. Такі моделі зарядок випускаються дедалі рідше.

На задній панелі смартфона, який "не вбивається", знайшлося місце для потрійної камери: 64-мегапіксельна основна F1.8, 20-мегапіксельний модуль нічного бачення F1.8 на основі датчика зображення Sony IMX350 і 8-мегапіксельний ширококутний об'єктив F2.2, який можна використовувати для макрозйомки.

ШІ може автоматично оптимізувати налаштування камери для 13 різних режимів, включаючи портретні знімки, пейзажні сцени, нічні види і фотографії домашніх тварин. На передній панелі також є 16-мегапіксельна селфі-камера, оснащена функціями, які підтримують штучний інтелект.

Телефон із двома SIM-картами працює під керуванням операційної системи Android 12 і буде продаватися за ціною 339 доларів США.

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