Росіянам не вистачає грошей: продаж смартфонів у РФ впав і відкотився на 10 років назад

На тлі санкцій купівельна спроможність росіян впала, тому вони намагаються економити на гаджетах. Багато хто вже не може дозволити собі техніку від Apple і Samsung.

За другий квартал 2022 року в Росії зафіксували рекордне падіння продажів нових смартфонів. Про це пише російське видання "Ведомости", посилаючись на представників ринку.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Представники мобільних операторів "Білайну" та Tele2 підрахували, що у квітні-червні 2022 року в Росії продали менше нових смартфонів, ніж у ті ж періоди за останні п'ять років. За оцінкою іншого обізнаного джерела, показники у другому кварталі виявилися "найнижчими за десятиліття", а у грошовому еквіваленті вони знизилися до рівня 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Як з'ясували експерти, з початку 2022 року в Росії продали 5,7 млн смартфонів і звичайних мобільних телефонів, а загальний виторг склав 105 млрд рублів. У компанії МТС підрахували, що продажі впали приблизно на 30% як в рублях, так і в реалізованих гаджетах. На тлі міжнародних економічних санкцій росіяни все частіше купують дешевші пристрої китайського виробництва і рідше від преміальних брендів, таких як Apple та Samsung. Таку тенденцію підтвердили в мережі "М.Відео — Ельдорадо", ритейлер зауважив, що продукція з Китаю за останні місяці зайняла дві третини ринку РФ.

На думку аналітиків, зміщення пріоритетів викликане тим, що ціни на смартфони підвищуються в той час, як реальні доходи жителів Росії стрімко падають. Як пояснив ситуацію керівник агентства Content Review Сергій Половніков, купівельна спроможність росіян впала, і замість купівлі нових гаджетів вони намагаються продовжити термін служби наявних.

Раніше з'явилася інформація, що компанія Apple продовжує завозити свої гаджети до Росії, але не для продажу. За даними ЗМІ, виробник гаджетів виконує гарантійні зобов'язання перед клієнтами та замінює зламані пристрої на нові. Йдеться про тисячі смартфонів iPhone, комп'ютерів Mac та іншої продукції Apple.

Нещодавно повідомлялося, що в Росії можуть заборонити продавати будь-яку техніку Xiaomi. Китайська компанія Smart International Distribution Limited (SIDL) намагається через суд надати собі права на продукцію, до якої не має жодного стосунку.