У Росії можуть заборонити продавати будь-яку техніку Xiaomi: санкції тут ні до чого

Китайська фірма вимагає передати їй усі права на торгову марку, хоча вона не має нічого спільного зі смартфонами та ноутбуками.

Компанія Smart International Distribution Limited (SIDL) через суд намагається заборонити продаж у Росії будь-яких гаджетів, розроблених компанією Xiaomi. Подробиці з'ясував російський портал CNews.

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Гонконзька компанія SIDL вимагає передати їй усі права на бренд Xiaomi в Росії. Організація стверджує, що саме їй належить товарний знак, під яким продають найпопулярніші в усьому світі смартфони, ноутбуки, планшети й іншу техніку. Фактично SIDL справді випускає під брендом Xiaomi біжутерію, маски для сну, посуд і навіть побутову техніку, але вона не має нічого спільного з виробником Xiaomi Inc. — однією з небагатьох великих компаній, яка так і не втекла з російського ринку під упливом санкцій.

Передбачається, що позивач виступає як так званий патентний троль. За інформацією CNews, SIDL і Xiaomi борються за російський ринок ще з 2021 року. Конкурент із Гонконгу подав заяву до московського арбітражного суду з інтелектуальних прав у листопаді, відповідачем у цій справі виступає Xiaomi Inc., а третьою особою — Федеральна служба з інтелектуальної власності. Суддя Олександр Снігур кілька разів залишав позов без уваги, але 13 січня прийняв його до провадження, найближче засідання призначено на 8 серпня 2022 року.

Якщо суд задовольнить позов SIDL, то Xiaomi більше не зможе легально постачати свою техніку до російських магазинів. Крім того, гонконгська компанія отримає повне право подавати до суду на будь-яких постачальників, які вирішать возити брендову продукцію до Росії для перепродажу. Поки що невідомо, як Xiaomi Inc. планує захищатись. За інформацією телеграм-каналу Mash, представники арбітражного суду звернулися за допомогою до влади Китаю, вагаючись ухвалити рішення самостійно.

Існує велика ймовірність, що SIDL досягне свого, а продаж товарів Xiaomi виявиться повністю під забороною, адже подібне вже траплялося раніше. У жовтні 2021 року арбітражний суд Москви заборонив продавати в Росії понад 60 моделей смартфонів Samsung, задовольнивши позов швейцарської компанії Sqwin SA. Остання звинуватила південнокорейського гіганта в порушенні патентів — Samsung нібито використовувала чужі технології в платіжній системі Samsung Pay. Заборона діяла до березня 2022 року, коли апеляційний суд скасував рішення першої інстанції.

Раніше писали, що в Росії техніку Apple і Samsung замінили маловідомі бренди з Китаю й Туреччини. Як прогнозують експерти, незабаром китайські марки Realme, Xiaomi, Honor стануть значно популярнішими серед росіян, а великим магазинам доведеться закуповувати продукцію в ноунеймів, щоб урізноманітнити асортимент.

Писали також, що в Росії почалися проблеми з ремонтом гаджетів. Працівникам сервісних центрів доводиться розбиратися смартфони та ноутбуки на запчастини, щоб забезпечити гарантійне обслуговування клієнтів.