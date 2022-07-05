У Росії бренди Apple і Samsung замінили китайські ноунейми

Російське ЗМІ "Комерсант" стверджує, що КНР підтримує РФ, скидаючи на її ринок дешеві гаджети.

Після того, як із російського ринку пішли відомі бренди електроніки на кшталт Apple, Samsung, Asus, HP, Dell, LG, Toshiba й ін., місцеві ритейлери почали активно просувати раніше невідомі марки з Китаю, Туреччини та РФ. Подробиці повідомило видання "Комерсант".

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Аналітик Олександр Сурков із GS Group у коментарі ЗМІ сказав, що незабаром китайські марки Realme, Xiaomi, Honor стануть популярнішими, ніж Apple і Samsung. Також він зазначив, що й нові бренди швидко приживуться та відхоплять частку ринку, бо великі магазини будуть змушені скуповувати продукцію маловідомих виробників, щоб забезпечити пропозицію. За його словами, продукція з КНР займе 90% ринку гаджетів і побутової електроніки в РФ.

У російських мережевих магазинах почали продавати товари від Sсhaub Lorenz, Korting, Kimtigo, Akimojeba, Domfy, Chuwi та за їхній рахунок розширили асортимент. Водночас відоміші марки на кшталт Xiaomi, Poco, Realme, Nokia, iTel, Vivo, Tecno, Infinix наростили свої частки, оскільки практично замінили собою раніше популярні Apple, Samsung, Dell та ін.

Згідно з повідомленням "Комерсант", за перші 6 міс. 2022 року ритейлери реалізували 1,1 млн смартфонів Realmi. Минулого року за цей же період вдалося продати 498 тис. телефонів, тобто у 2 рази менше. Продаж продукції Poco за цей же період зріс на 16%, Nokia — на 40%. У мережі Ozon розповіли, що за травень і червень вдалося продати у 20 разів більше китайських телефонів Tecno, ніж будь-коли раніше. Продаж смартфонів із КНР Doogee зріс у 5 разів, продаж побутової електроніки Digma — у 8 разів. У "Яндекс Маркеті" китайських ноунейм-брендів продали на 50% більше, ніж торік.

При цьому, пише ЗМІ, частка, яку займала раніше американська марка Apple, скоротилася на 14%, порівняно з показниками минулого року, а Samsung — на 15%.

"Усього за зазначений період у Росії продали трохи більше 10 млн мобільних телефонів, що на 23% менше, ніж за той же період минулого року", — сказано в матеріалі.

28 червня 2022 року президент Путін офіційно дозволив контрабанду в РФ — він підписав відповідний закон про легітимізацію так званого "паралельного імпорту", тобто ввезення на територію Росії товарів без згоди правовласників. Проте в країні все одно намітився дефіцит електроніки й особливо запчастин. Ритейлери не можуть дозволити собі ввозити достатню кількість продукції Electrolux, Dyson, Philips, Apple, Asus, HP, GoPro, Samsung, Dell, LG, Toshiba за "сірими" схемами. Саме це й спричинило ввезення китайської й турецької техніки.

"На думку джерела" на ринку електроніки, паралельний імпорт не зможе забезпечити весь обсяг російського ринку техніки, що в умовах дефіциту А-брендів (дорогі моделі пристроїв) дозволить китайським вендорам зміцнитися в Росії.

Раніше ми повідомляли про те, що новий пакет антиросійських санкцій США передбачає вжиття заходів проти компаній із КНР, які продають Росії технології, що використовуються в оборонній сфері.