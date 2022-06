США ввели санкції проти Китаю за постачання технологій військовим РФ: що відомо

За словами чиновників, низка китайських компаній продовжує укладати з росіянами контракти навіть після вторгнення в Україну.

Міністерство торгівлі США ввели санкції проти п'яти компаній із Китаю за постачання технологій військовим Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Представники відомства заявили, що китайські підприємства ще до вторгнення в Україну постачали свою продукцію в РФ, а після початку повномасштабної війни продовжують укладати контракти з російськими організаціями, які перебувають під санкціями. Чиновники не уточнили, про які саме технології йдеться, натомість відомі назви компаній: Connec Electronic Ltd., King Pai Technology Co., Sinno Electronics Co., Winninc Electronic і World Jetta (HK) Logistics Ltd. Крім того, 13-й науково-дослідний інститут China Electronics Technology Group Corporation (CETC 13) і підконтрольна йому установа продовжують допомагати "підозрілим організаціям" із РФ, хоча з 2018 року перебувають під санкціями.

"Позиція Китаю щодо українського питання послідовна та зрозуміла. Ми відіграємо конструктивну роль у сприянні мирним переговорам і не надаємо військової допомоги сторонам конфлікту", — прокоментував представник посольства Китаю у Вашингтоні.

Заступник міністра промисловості Алан Естевес додав, що розширення списку санкцій є потужним сигналом людям і організаціям по всьому світу, що США "відріжуть" їх у разі підтримки Росії.

Як підкреслює WSJ, це перший випадок, коли влада США ввела обмеження проти Китаю нібито за підтримку Росії у війні з Україною. Як заявив 28 червня радник із національної безпеки Джейк Салліван на саміті НАТО в Мадриді, під час війни в Україні США має завадити Китаю надавати військову підтримку Росії у вигляді постачання обладнання. Він також підкреслив, що китайці не помічені в масовому ухилянні від американських санкцій чи надсиланні росіянам військової техніки.

Аналітик Інституту міжнародної економіки Петерсона Мартін Чорземпа заявив журналістам, що експортні обмеження проти Росії працюють не в останню чергу завдяки Китаю. За його даними, з початку вторгнення експорт Китаєм і Росією впав на 38% порівняно з другою половиною 2021 року, а загальний експорт Піднебесної за цей же період скоротився на 8%.

Раніше писали, що Канада позбавила Росію передових технологій, які можна використовувати у військових цілях. Тепер під забороною експорту обладнання для квантових комп'ютерів, електронні мікроскопи, програмне забезпечення для виробництва напівпровідників.