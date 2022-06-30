США ввели санкции против Китая за поставку технологий военным РФ: что известно
По словам чиновников, ряд китайских компаний продолжает заключать с россиянами контракты даже после вторжения в Украину.
Министерство торговли США ввели санкции против пяти компаний из Китая за поставки технологий военным России. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Представители ведомства заявили, что китайские предприятия еще до вторжения в Украину поставляли свою продукцию в РФ, а после начала полномасштабной войны продолжают заключать контракты с российскими организациями, которые находятся под санкциями. Чиновники не уточнили, о каких именно технологиях идет речь, зато известны названия компаний: Connec Electronic Ltd., King Pai Technology Co., Sinno Electronics Co., Winninc Electronic и World Jetta (H.K.) Logistics Ltd. Кроме того, 13-й научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation (CETC 13) и подконтрольное ему учреждение продолжают помогать "подозрительным организациям" из РФ, хотя с 2018 года находятся под санкциями.
"Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна. Мы играем конструктивную роль в содействии мирным переговорам и не оказываем военной помощи конфликтующим сторонам", — прокомментировал представитель посольства Китая в Вашингтоне.
Заместитель министра промышленности Алан Эстевес добавил, что расширение санкционного списка является мощным сигналом людям и организациям по всему миру, что США "отрежут" их в случае поддержки России.
Как подчеркивает WsJ, это первый случай, когда власти США ввели ограничения против Китая, якобы за поддержку России в войне с Украиной. Как заявил 28 июня советник по национальной безопасности Джейк Салливан на саммите НАТО в Мадриде, во время войны в Украине США должна помешать Китаю оказывать военную поддержку России в виде поставок оборудования. Он также подчеркнул, что китайцы не замечены в массовом уклонении от американских санкций или отправке россиянам военной техники.
Аналитик Института международной экономики Петерсона Мартин Чорземпа заявил журналистам, что экспортные ограничения против России работают не в последнюю очередь благодаря Китаю. По его данным, с начала вторжения экспорт Китаем и Россией упал на 38% по сравнению со второй половиной 2021 года, а общий экспорт Поднебесной за тот же период сократился на 8%.
Ранее писали, что Канада лишила Россию передовых технологий, которые можно использовать в военных целях. Теперь под запретом экспорт оборудования для квантовых компьютеров, электронные микроскопы, программное обеспечение для производства полупроводников.