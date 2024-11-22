Откажется от топлива и батарей: армия США получит систему беспроводной передачи энергии

Беспилотники и другое оборудование хотят заряжать на большом расстоянии, чтобы не выдавать позиции грузовиками.

Армия США заключила с компанией RTX (Raytheon) контракт на разработку беспроводной системы направленной передачи энергии, чтобы упростить логистику на поле боя. Об этом сообщается на официальном сайте разработчика.

Беспроводная передача энергии снижает потребность в доставке топлива и аккумуляторов, помогает войскам экономить время на логистике и лишний раз не выдавать свое местоположение. С таким подходом подразделениям не нужно создавать топливные склады, которые противник может найти и атаковать.

RTX сообщила, что ее группа по передовым технологиям в рамках контракта разработает передовые технологии беспроводного передатчика и приемника энергии, чтобы обеспечить демонстрацию на большом расстоянии в соответствии с потребностями пилотируемых и беспилотных систем армии США.

"Беспроводная передача энергии и данных могут обеспечить расширенные возможности в будущем пилотируемом и беспилотном командном боевом пространстве. Это чрезвычайно важно в условиях жесткой конкуренции угроз, когда операции подвергаются сомнению", — сказал Колин Уилан, президент по передовым технологиям в Raytheon.

Издание New Atlas обратило внимание, что во время боевых действий армии необходимы логистические цепочки, состоящие из большого количества людей и материальных средств, чтобы доставлять бойцам все необходимое. Это ограничивает скорость солдат, ведь если они слишком опередят линии снабжения, то рискуют остаться без продовольствия, боеприпасов, лекарств, и что очень важно: топлива и источников энергии.

Сегодня среднестатистический американский солдат несет на спине до 64 кг снаряжения, и большая часть этого веса приходится на аккумуляторы батареи для питания его оборудования. Известно, что бойцы не любят эти тяжелые батареи и склонны "терять" их.

Армия США хочет получить от Raytheon систему, создающую пучки высокоэнергетических когерентных микроволн, которые передаются от защищенного генератора на передовые позиции, где они преобразуются обратно в электричество. Они должны заменить большую часть линий снабжения.

Идея не нова, но пока беспроводные зарядки работают лишь на небольшом расстоянии, например, уже заряжают смартфоны и умные часы. RTX же нужно представить нечто, работающее даже на очень большой дистанции. Это основано на технологии, разработанной в Raytheon Уильямом Брауном в 1950-х годах, когда он понял, что микроволны можно использовать не только для радаров и связи. При достаточном масштабировании они могли бы стать способом передачи энергии из одной точки в другую.

Ранее компания провела несколько демонстраций, во время одной из них в 1975 году удалось передать 475 Вт микроволновой энергии на расстояние в милю (1,6 км), а затем преобразовать ее в электричество постоянного тока с эффективностью 54%. По крайней мере одна коммерческая система была разработана в Новой Зеландии как способ передачи электроэнергии в отдаленные населенные пункты.

Новая система Raytheon призвана сделать энергию равномерно доступной на поле боя. Хотя транспортным средствам все равно придется дозаправляться, если они используют двигатели внутреннего сгорания, энергетические передатчики снизят спрос на них.

Кроме того, микроволновое соединение может также использоваться как безопасный канал связи. Если выбрать выбрав правильную микроволновую частоту, луч будет безопасен для людей или животных, которые могут случайно оказаться на пути.

Ранее писали, что в США разрабатывают систему доставки энергии дронами. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) сотрудничает для этого с компанией Raytheon.