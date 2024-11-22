Муж аннулировал брак, когда увидел медицинскую книжку жены: что она скрыла о себе

Мужчина познакомился со своей избранницей, старше его на семь лет, благодаря профессиональной свахе в сентябре прошлого года.

Суд в Китае аннулировал брак по требованию мужчины, который узнал, что его жена до бракосочетания скрыла историю борьбы с психическим заболеванием и запись в медицинской книге о перенесенной гистерэктомии. Об этом пишет издание South China Morning Post.

Согласно решению суда, мужчина по фамилии Чжоу познакомился со своей избранницей, старше его на семь лет, благодаря профессиональной свахе в сентябре прошлого года. Перед регистрацией брака он также заплатил "выкуп" за невесту — $1,4 тыс., когда они обручились, а также еще $5,5 тыс. в день свадьбы.

Вскоре после церемонии Чжоу заметил проблемы с психическим здоровьем у своей жены. Как оказалось, у нее была диагностирована шизофрения. Кроме того, ей сделали операцию по удалению матки.

Позже Чжоу подал иск с требованием аннулировать брак из-за скрытых женщиной серьёзных проблем со здоровьем. Суд принял решение в его пользу, отметив, что перед заключением брака люди обязаны раскрывать свое состояние здоровья, особенно, если есть серьезные проблемы.

Пока непонятно, вернули ли китайцу выкуп за невесту. В отличие от процесса официального развода, когда брак аннулируется, то социальный статус лица в государственной системе регистрации меняется на "холост" вместо "разведен".

Женщина скрыла от мужа свою медицинскую книжку Фото: Freepic

Пользователи китайских социальных сетей начали активно комментировать эту историю, высказывая свои мнения.

"Они поженились всего через два месяца после знакомства. Понятно, что мужчина искал партнершу с репродуктивной целью, но в итоге женился на женщине без матки. Какой бедняга!" — написал один из участников обсуждения. Другой заметил: "Разве женщина не виновата в обмане? Почему она не понесла никакого наказания?".

Случаи, когда кто-то из супругов скрывает от другого значительные проблемы со здоровьем, не редкость в Китае. Недавно суд в провинции Сычуань, что на юго-западе страны, удовлетворил просьбу женщины о расторжении брака, потому что муж не сообщил ей об обнаруженном у него ВИЧ. Пара поженилась в прошлом году, не пройдя совместного медицинского обследования, поскольку невеста считала, что они знают друг о друге всё. К счастью, она не инфицировалась.

Напомним, ранее Фокус писал, что молодые женщины из индонезийских деревень становятся временными женами иностранных туристов в обмен на щедрый "выкуп". Холостяки знакомятся с местными жительницами через агентства, которые помогают им узаконить отношения, а после отдыха — подают на развод.

А вот женщина из Агры, что в индийском штате Уттар-Прадеш, подала на развод со своим мужем Раджашем, с которым прожила всего 40 дней. Свое решение она объяснила тем, что любимый "моется только 1-2 раза в месяц", из-за чего их интимные отношения сошли на нет.