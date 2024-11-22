Муж аннулировал брак, когда увидел медицинскую книжку жены: что она скрыла о себе
Мужчина познакомился со своей избранницей, старше его на семь лет, благодаря профессиональной свахе в сентябре прошлого года.
Суд в Китае аннулировал брак по требованию мужчины, который узнал, что его жена до бракосочетания скрыла историю борьбы с психическим заболеванием и запись в медицинской книге о перенесенной гистерэктомии. Об этом пишет издание South China Morning Post.
Согласно решению суда, мужчина по фамилии Чжоу познакомился со своей избранницей, старше его на семь лет, благодаря профессиональной свахе в сентябре прошлого года. Перед регистрацией брака он также заплатил "выкуп" за невесту — $1,4 тыс., когда они обручились, а также еще $5,5 тыс. в день свадьбы.
Вскоре после церемонии Чжоу заметил проблемы с психическим здоровьем у своей жены. Как оказалось, у нее была диагностирована шизофрения. Кроме того, ей сделали операцию по удалению матки.
Позже Чжоу подал иск с требованием аннулировать брак из-за скрытых женщиной серьёзных проблем со здоровьем. Суд принял решение в его пользу, отметив, что перед заключением брака люди обязаны раскрывать свое состояние здоровья, особенно, если есть серьезные проблемы.
Пока непонятно, вернули ли китайцу выкуп за невесту. В отличие от процесса официального развода, когда брак аннулируется, то социальный статус лица в государственной системе регистрации меняется на "холост" вместо "разведен".
Пользователи китайских социальных сетей начали активно комментировать эту историю, высказывая свои мнения.
"Они поженились всего через два месяца после знакомства. Понятно, что мужчина искал партнершу с репродуктивной целью, но в итоге женился на женщине без матки. Какой бедняга!" — написал один из участников обсуждения. Другой заметил: "Разве женщина не виновата в обмане? Почему она не понесла никакого наказания?".
Случаи, когда кто-то из супругов скрывает от другого значительные проблемы со здоровьем, не редкость в Китае. Недавно суд в провинции Сычуань, что на юго-западе страны, удовлетворил просьбу женщины о расторжении брака, потому что муж не сообщил ей об обнаруженном у него ВИЧ. Пара поженилась в прошлом году, не пройдя совместного медицинского обследования, поскольку невеста считала, что они знают друг о друге всё. К счастью, она не инфицировалась.
Напомним, ранее Фокус писал, что молодые женщины из индонезийских деревень становятся временными женами иностранных туристов в обмен на щедрый "выкуп". Холостяки знакомятся с местными жительницами через агентства, которые помогают им узаконить отношения, а после отдыха — подают на развод.
А вот женщина из Агры, что в индийском штате Уттар-Прадеш, подала на развод со своим мужем Раджашем, с которым прожила всего 40 дней. Свое решение она объяснила тем, что любимый "моется только 1-2 раза в месяц", из-за чего их интимные отношения сошли на нет.