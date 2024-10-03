Женщины получают $500 долларов за временный брак: все детали новой схемы (фото)

Подобную практику не признает законодательство, поскольку она противоречит основной цели брака, которая заключается в создании стабильных и долговременных семейных отношений.

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Молодые женщины из индонезийских сел становятся временными женами иностранных туристов в обмен на щедрый "выкуп". Холостяки знакомятся с местными жительницами через агентства, которые помогают им узаконить отношения, а после отдыха — подают на развод. Об этом пишет газета Los Angeles Times.

Обе стороны быстро проводят неформальную свадебную церемонию, после чего жена получает "выкуп", а взамен обязуется выполнять домашние обязанности и делить постель со своим "временным возлюбленным". Когда муж заканчивает свое путешествие и уезжает из страны, брак немедленно расторгается.

Подобные "браки ради удовольствия" пользуются огромной индустрией в индонезийском Пунчаке, став залогом развития туризма и региональной экономики.

Молодые женщины из индонезийских деревень становятся временными женами Фото: SCMP

Женщина, которую зовут Кахайя, поделилась с журналистами издания собственным опытом. Как выяснилось, она была замужем уже более 15 раз — в основном это были туристы с Ближнего Востока.

Первым избранником профессиональной невесты оказался 50-летний путешественник из Саудовской Аравии, который заплатил $850 "выкупа", но после уплаты процента агенту, организовавшему брак, женщине осталась только половина суммы. Через пять дней после свадьбы "жених" улетел домой, и пара подала на развод.

Кахайя говорит, что за один брак получает в среднем от $300 до $500, которые тратит на аренду жилья и уход за больными бабушкой и дедушкой.

Зато другая женщина, которую зовут Ниса, выходила замуж не менее 20 раз, но сумела вовремя покинуть этот сомнительный бизнес.

Новой схемой часто пользуются туристы с Ближнего Востока Фото: SCMP

Кстати, подобную практику не признает индонезийское законодательство, поскольку она противоречит основной цели брака, которая заключается в создании стабильных, долговременных семейных отношений. Нарушение брачного законодательства может привести не только к штрафам, но и к тюремному заключению.

Напомним, ранее Фокус писал об испанце Эрнесто, который придумал "гениальный" способ, как без особых усилий зарабатывать деньги: он устраивает скандалы на свадьбах, притворяясь любовником невесты или жениха и предлагая им сбежать вместе.

А вот женщина из Агры, что в индийском штате Уттар-Прадеш, подала на развод со своим мужем Раджашем, с которым прожила всего 40 дней. Свое решение она объяснила тем, что любимый "моется только 1-2 раза в месяц", из-за чего их интимные отношения сошли на нет.