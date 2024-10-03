Женщины получают $500 долларов за временный брак: все детали новой схемы (фото)
Подобную практику не признает законодательство, поскольку она противоречит основной цели брака, которая заключается в создании стабильных и долговременных семейных отношений.
Молодые женщины из индонезийских сел становятся временными женами иностранных туристов в обмен на щедрый "выкуп". Холостяки знакомятся с местными жительницами через агентства, которые помогают им узаконить отношения, а после отдыха — подают на развод. Об этом пишет газета Los Angeles Times.
Обе стороны быстро проводят неформальную свадебную церемонию, после чего жена получает "выкуп", а взамен обязуется выполнять домашние обязанности и делить постель со своим "временным возлюбленным". Когда муж заканчивает свое путешествие и уезжает из страны, брак немедленно расторгается.
Подобные "браки ради удовольствия" пользуются огромной индустрией в индонезийском Пунчаке, став залогом развития туризма и региональной экономики.
Женщина, которую зовут Кахайя, поделилась с журналистами издания собственным опытом. Как выяснилось, она была замужем уже более 15 раз — в основном это были туристы с Ближнего Востока.
Первым избранником профессиональной невесты оказался 50-летний путешественник из Саудовской Аравии, который заплатил $850 "выкупа", но после уплаты процента агенту, организовавшему брак, женщине осталась только половина суммы. Через пять дней после свадьбы "жених" улетел домой, и пара подала на развод.
Кахайя говорит, что за один брак получает в среднем от $300 до $500, которые тратит на аренду жилья и уход за больными бабушкой и дедушкой.
Зато другая женщина, которую зовут Ниса, выходила замуж не менее 20 раз, но сумела вовремя покинуть этот сомнительный бизнес.
Кстати, подобную практику не признает индонезийское законодательство, поскольку она противоречит основной цели брака, которая заключается в создании стабильных, долговременных семейных отношений. Нарушение брачного законодательства может привести не только к штрафам, но и к тюремному заключению.
Напомним, ранее Фокус писал об испанце Эрнесто, который придумал "гениальный" способ, как без особых усилий зарабатывать деньги: он устраивает скандалы на свадьбах, притворяясь любовником невесты или жениха и предлагая им сбежать вместе.
А вот женщина из Агры, что в индийском штате Уттар-Прадеш, подала на развод со своим мужем Раджашем, с которым прожила всего 40 дней. Свое решение она объяснила тем, что любимый "моется только 1-2 раза в месяц", из-за чего их интимные отношения сошли на нет.