Жінки отримують $500 доларів за тимчасовий шлюб: всі деталі нової схеми (фото)

Подібну практику не визнає законодавство, оскільки вона суперечить основній меті шлюбу, яка полягає у створенні стабільних та довготривалих сімейних стосунків.

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Молоді жінки з індонезійських сіл стають тимчасовими дружинами іноземних туристів в обмін на щедрий "викуп". Холостяки знайомляться з місцевими мешканками через агенції, які допомагають їм узаконити стосунки, а після відпочинку — подають на розлучення. Про це пише газета Los Angeles Times.

Обидві сторони швидко проводять неформальну весільну церемонію, після чого дружина отримує "викуп", а натомість зобов’язується виконувати домашні обов'язки та ділити ліжко зі своїм "тимчасовим коханим". Коли чоловік закінчує свою мандрівку й виїжджає з країни, шлюб негайно розривається.

Подібні "шлюби заради задоволення" стали величезною індустрією в індонезійському Пунчаку й стали запорукою розвитку туризму та регіональної економіки.

Молоді жінки з індонезійських сіл стають тимчасовими дружинами Фото: SCMP

Жінка, яку звуть Кахайя, поділилася з журналістами видання власним досвідом. Як з’ясувалось, вона була заміжня вже більше ніж 15 разів — переважно це були туристи з Близького Сходу.

Першим обранцем професійної нареченої виявився 50-річний мандрівник із Саудівської Аравії, який заплатив $850 "викупу", але після сплати відсотка агенту, котрий організував шлюб, жінці лишилась тільки половина суми. Через п'ять днів після весілля "наречений" полетів додому, і пара подала на розлучення.

Кахайя каже, що за один шлюб отримує в середньому від $300 до $500, які витрачає на оренду житла та догляд за хворими бабусею і дідусем.

Натомість інша жінка, яку звуть Ніса, виходила заміж щонайменше 20 разів, але зуміла вчасно покинути цей сумнівний бізнес.

Новою схемою часто користуються туристи з Близького Сходу Фото: SCMP

До речі, подібну практику не визнає індонезійське законодавство, оскільки вона суперечить основній меті шлюбу, яка полягає у створенні стабільних, довготривалих сімейних стосунків. Порушення шлюбного законодавства може призвести не лише до штрафів, а й до тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про іспанця Ернесто, який придумав "геніальний" спосіб, як без особливих зусиль заробляти гроші: він влаштовує скандали на весіллях, прикидаючись коханцем нареченої або нареченого й пропонуючи їм втекти разом.

А от жінка з Агри, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, подала на розлучення зі своїм чоловіком Раджашом, з яким прожила всього 40 днів. Своє рішення вона пояснила тим, що коханий "миється лише 1-2 рази на місяць", через що їхні інтимні стосунки зійшли нанівець.