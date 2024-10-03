Жінки отримують $500 доларів за тимчасовий шлюб: всі деталі нової схеми (фото)
Подібну практику не визнає законодавство, оскільки вона суперечить основній меті шлюбу, яка полягає у створенні стабільних та довготривалих сімейних стосунків.
Молоді жінки з індонезійських сіл стають тимчасовими дружинами іноземних туристів в обмін на щедрий "викуп". Холостяки знайомляться з місцевими мешканками через агенції, які допомагають їм узаконити стосунки, а після відпочинку — подають на розлучення. Про це пише газета Los Angeles Times.
Обидві сторони швидко проводять неформальну весільну церемонію, після чого дружина отримує "викуп", а натомість зобов’язується виконувати домашні обов'язки та ділити ліжко зі своїм "тимчасовим коханим". Коли чоловік закінчує свою мандрівку й виїжджає з країни, шлюб негайно розривається.
Подібні "шлюби заради задоволення" стали величезною індустрією в індонезійському Пунчаку й стали запорукою розвитку туризму та регіональної економіки.
Жінка, яку звуть Кахайя, поділилася з журналістами видання власним досвідом. Як з’ясувалось, вона була заміжня вже більше ніж 15 разів — переважно це були туристи з Близького Сходу.
Першим обранцем професійної нареченої виявився 50-річний мандрівник із Саудівської Аравії, який заплатив $850 "викупу", але після сплати відсотка агенту, котрий організував шлюб, жінці лишилась тільки половина суми. Через п'ять днів після весілля "наречений" полетів додому, і пара подала на розлучення.
Кахайя каже, що за один шлюб отримує в середньому від $300 до $500, які витрачає на оренду житла та догляд за хворими бабусею і дідусем.
Натомість інша жінка, яку звуть Ніса, виходила заміж щонайменше 20 разів, але зуміла вчасно покинути цей сумнівний бізнес.
До речі, подібну практику не визнає індонезійське законодавство, оскільки вона суперечить основній меті шлюбу, яка полягає у створенні стабільних, довготривалих сімейних стосунків. Порушення шлюбного законодавства може призвести не лише до штрафів, а й до тюремного ув'язнення.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про іспанця Ернесто, який придумав "геніальний" спосіб, як без особливих зусиль заробляти гроші: він влаштовує скандали на весіллях, прикидаючись коханцем нареченої або нареченого й пропонуючи їм втекти разом.
А от жінка з Агри, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, подала на розлучення зі своїм чоловіком Раджашом, з яким прожила всього 40 днів. Своє рішення вона пояснила тим, що коханий "миється лише 1-2 рази на місяць", через що їхні інтимні стосунки зійшли нанівець.