Не всі можуть сказати "ні": професійний коханець зриває людям весілля за 500 євро (відео)

Ернесто доплачують 50 євро у разі виникнення непередбачуваних інцидентів. Наприклад, якщо йому дадуть ляпаса, вдарять кулаком чи ногою.

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Іспанець, якого звуть Ернесто, придумав "геніальний" спосіб, як без особливих зусиль заробляти гроші: він влаштовує скандали на весіллях, прикидаючись коханцем нареченої або нареченого й пропонуючи їм втекти разом. Цю дивну "послугу" почали активно обговорювати у мережі після появи вірусного відео, розміщеного на TikTok-сторінці Y Ahora Son Soles.

За словами Ернесто, більшість молодят вважають день свого весілля найщасливішим у житті, але для декого він стає справжнім кошмаром. Саме ці люди й стають його клієнтами.

"Якщо ти сумніваєшся, взагалі не хочеш одружуватися або не знаєш, як сказати "ні", то не хвилюйся — я зіпсую весілля для тебе. Потрібно лише назвати час, місце та дату. Я прийду на церемонію, представлюсь як кохання всього твого життя, і ми втечемо разом, тримаючись за руки", — розповідає Ернесто у кадрі.

Цікаво, що ця незвична послуга починалась як жарт, але згодом посипалися численні запити від зацікавлених осіб. Зараз іспанець, скориставшись небаченим ажіотажем, бере 500 євро за один зрив церемонії — це без витрат на проїзд. Крім того, іспанцю доплачують 50 євро у разі виникнення непередбачуваних інцидентів. Наприклад, якщо йому дадуть ляпаса, вдарять кулаком чи ногою.

"Кожного разу, коли мене б'ють, я отримую більше грошей. Тому, якщо можу бігти повільніше, то біжу повільніше. Так заробляю свої кровні гроші", — пояснив чоловік.

Він стверджує, що зараз має повністю розписаний графік до 2 листопада.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дружку Джесс Розен з США, яка своєю промовою на весіллі "підірвала" зал — всі гості, почувши її тост, сміялися до сліз. Наречена була шокована таким коментарем, але також почала сміятися, прикриваючи обличчя білою хустинкою.

Крім того, ми розповідали про бразильську інфлюенсерку Сабріну Лоу, яка мала стати дружкою на весіллі й не могла дочекатися, щоб супроводжувати свою подругу до вівтаря. Однак її радість була недовгою. За словами дівчини, наречена раптом вирішила, що не хоче бачити конкурентку на церемонії.