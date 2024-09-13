Не все могут сказать "нет": профессиональный любовник срывает людям свадьбу за 500 евро (фото)

Эрнесто доплачивают 50 евро в случае возникновения непредсказуемых инцидентов. Например, если ему дадут пощечину, ударят кулаком или ногой.

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Испанец, которого зовут Эрнесто, придумал "гениальный" способ, как без особых усилий зарабатывать деньги: он устраивает скандалы на свадьбах, притворяясь любовником невесты или жениха и предлагая им сбежать вместе. Эту странную "услугу" начали активно обсуждать в сети после появления вирусного видео, размещенного на TikTok-странице Y Ahora Son Soles.

По словам Эрнесто, большинство молодоженов считают день своей свадьбы самым счастливым в жизни, но для некоторых он становится настоящим кошмаром. Именно эти люди и становятся его клиентами.

"Если ты сомневаешься, вообще не хочешь жениться или не знаешь, как сказать "нет", то не волнуйся — я испорчу свадьбу для тебя. Нужно лишь назвать время, место и дату. Я приду на церемонию, представлюсь как любовь всей твоей жизни, и мы убежим вместе, держась за руки", — рассказывает Эрнесто в кадре.

Интересно, что эта необычная услуга начиналась как шутка, но позже посыпались многочисленные запросы от заинтересованных лиц. Сейчас испанец, воспользовавшись невиданным ажиотажем, берет 500 евро за один срыв церемонии — это без расходов на проезд. Кроме того, испанцу доплачивают 50 евро в случае возникновения непредсказуемых инцидентов. Например, если ему дадут пощечину, ударят кулаком или ногой.

"Каждый раз, когда меня бьют, я получаю больше денег. Поэтому, если могу бежать медленнее, то бегу медленнее. Так зарабатываю свои кровные деньги", — пояснил мужчина.

Эрнесто утверждает, что его график полностью расписан до 2 ноября.

Напомним, ранее Фокус писал о свидетельнице Джесс Розен из США, которая своей речью на свадьбе "взорвала" зал — все гости, услышав ее тост, смеялись до слез. Невеста была шокирована таким комментарием, но также начала смеяться, прикрывая лицо белым платком.

Кроме того, мы рассказывали о бразильской инфлюенсерше Сабрине Лоу, которая должна была стать подружкой на свадьбе и не могла дождаться, чтобы сопровождать свою подругу к алтарю. Однако ее радость была недолгой. По словам девушки, невеста вдруг решила, что не хочет видеть конкурентку на церемонии.