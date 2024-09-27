"Лише раз на місяць": жінка розлучається з чоловіком після 40 днів шлюбу

Дружина покинула подружнє житло та повернулася до своєї сім'ї. Незабаром після цього вона подала скаргу в місцевий відділок поліції, щоб повернути придане.

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Нещодавно жінка з Агри, що в індійському штаті Уттар-Прадеш, подала на розлучення зі своїм чоловіком Раджашом, з яким прожила всього 40 днів. Своє рішення вона пояснила тим, що коханий "миється лише 1-2 рази на місяць", через що їхні інтимні стосунки зійшли нанівець. Про це пише видання Oddity Central.

Неназвана жінка звернулася до місцевого центру сімейного консультування зі скаргою на погану особисту гігієну благовірного. За її словами, чоловік рідко приймає душ та носить брудний одяг. Саме це стало причиною розлучення всього після 40 днів шлюбу.

Жінка подала на розлученння після 40 днів шлюбу Фото: Freepic

Відповідаючи на запитання співробітників консультаційного центру, Раджаш зізнався, що й справді купається доволі рідко, але раз на тиждень окроплює тіло Гангаджалом (святою водою з річки Ганг).

Зрештою, дружина покинула подружнє житло та повернулася до своєї сім'ї. Незабаром після цього її родина подала скаргу в місцевий відділок поліції, щоб повернути придане. Ображена індійка заявила, що за останні 40 днів Раджаш мився 6 разів — це трохи більше, ніж зазвичай, але тільки тому, що вона на цьому наполягала.

Почувши про розлучення, чоловік пообіцяв зайнятися своєю гігієною і навіть мився щодня, але сім'я жінки була невблаганною.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що іранський самітник Аму Хаджі, визнаний найбруднішою людиною Ірану, помер через кілька місяців після першого приймання ванни за останні десятки років.

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