Найбрудніша людина Індії померла після першого купання за останні 60 років, — The Guardian

Аму Хаджі, за словами місцевих жителів, у молодості пережив емоційні травми, які змусили його відмовитися від приймання душу.

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Іранський самітник Аму Хаджі, визнаний найбруднішою людиною Ірану, помер через кілька місяців після першого ухвалення душа за останні десятки років. Про це пише британське видання The Guardian, посилаючись на місцеві ЗМІ.

За даними журналістів, пустельник Аму Хаджі помер у віці 94 років.

Житель Ірану, який не приймав душ останні 60 років, внесений до Книги рекордів Гіннесса як найбрудніша людина Республіки. Аму Хаджі, як зазначає видання, помер у селі Дейгях у південній провінції Фарс у неділю, 24 жовтня.

"Самітник, вкритий сажею і живе у хатині зі шлакоблока, не мився водою і милом понад 60 років. Жителі села сказали, що в молодості він пережив емоційні травми, які змусили його відмовитися від прийняття душу. У 2014 році газета Tehran Times писала, що Аму Хаджі їв убитих на дорогах тварин, курив люльку, наповнену екскрементами тварин, і вважав, що чистота зробить його хворим", — йдеться у матеріалі The Guardian.

Кілька місяців тому жителі іранського села, за словами журналістів, умовили Аму Хаджі вперше прийняти душ за останні 60 років. Після смерті самітника титул найбруднішої людини Ірану може перейти Кайлашу Сінгху, який не мився щонайменше три десятиліття. Свою позицію чоловік пояснював тим, що відмова від душу допоможе "розв'язати всі проблеми, які постають перед іранською нацією".

"Щовечора, коли збираються жителі села, Кайлаш розпалює багаття, курить марихуану і, стоячи на колінах, молиться Богу Шиві", — писали місцеві ЗМІ про пустельника, який, як і Аму Хаджі, відмовився від прийняття душу.

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Нагадаємо, що на початку жовтня помер найстаріший собака у світі Пебблз, якому було 23 роки. Той-фокстер'єр зі Сполучених Штатів був офіційно зареєстрованим у Книзі рекордів Гіннеса довгожителем.

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