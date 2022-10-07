Помер найстаріший собака у світі. Пебблз було 23 роки

Той-фокстер'єр офіційно зареєстрований у книзі рекордів Гіннеса довгожителем

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У Південній Кароліні, США, помер найстаріший собака у світі на прізвисько Пебблз (галька). Той-фокстер'єру було 23 роки, і її рекорд офіційно зареєстрований у книзі рекордів Гіннеса. Про це пише Daily Mail.

За своє довге життя у Пебблз було 32 цуценя, вона любила теплі ванни, реберця і музику в стилі кантрі, як повідомляють її невтішні господарі. На старості років її довелося перевести на котячий корм, бо в ньому більше білка, ніж у собачому.

Господарі Пебблз — Джулі та Боббі Грегорі — подали заявку на рекорд після того, як побачили історію Тобі Кейт, 21-річного собаки, який встановив рекорд до Пебблз, і зрозуміли, що їхній улюбленець старший.

[ + – ] Пебблз — найстаріший собака у світі Фото: Instagram pebbles_since_2000 [ + – ] Пебблз — найстаріший собака у світі Фото: Instagram pebbles_since_2000

"Вона була компаньйоном і другом, і для нас було честю мати її як домашнього улюбленця і члена сім'ї. Пебблз усі любили", — сказала її власниця Джулі Грегорі.

У Пебблз був бойфренд на прізвисько Роккі і він теж прожив досить довге життя — він помер у 2017 році у віці 16 років.

Найстарішим в історії собакою, чий вік був підтверджений документально – був австралійський вівчарський собака на прізвисько Блюї, який помер у 1939 році у віці 29 років.

Нагадаємо, в 2020 році у Великобританії помер найстаріший у світі кіт на прізвисько Щебень (Раббл). Йому був 31 рік, що відповідає 150 людським рокам. 52-річна Мішель Херитеж з британського міста Екстер отримала кошеня на прізвисько Rubble на свій 20-й день народження і з того часу вони були нерозлучні.

Вона не подавала заявку до книги рекордів Гіннеса, але вік Щебеню було підтверджено фотографіями.