Умерла самая старая собака в мире. Пебблз было 23 года

Той-фокстерьер была официально зарегистрированным в книге рекордов Гиннеса долгожителем

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В Южной Каролине, США, умерла самая старая собака в мире по кличке Пебблз (галька). Той-фокстерьеру было 23 года, и ее рекорд был официально зарегистрирован в книге рекордов Гиннеса. Об этом пишет Daily Mail.

З свою долгую жизнь у Пебблз была 32 щенка, она любила теплые ванны, ребрышки и музыку в стиле кантри, как сообщают ее безутешные хозяева. На старости лет ее пришлось перевести на кошачий корм, потому что в нем больше белка, чем в собачьем.

Хозяева Пебблз — Джули и Бобби Грегори подали заявку на рекорд после того, как увидели историю Тоби Кейт, 21-летней собаки, которая установила рекорд до Пебблз, и поняли, что их питомец старше.

[ + – ] Пебблз - самая старая собака в мире Фото: Instagram pebbles_since_2000 [ + – ] Пебблз - самая старая собака в мире Фото: Instagram pebbles_since_2000

"Она была компаньоном и другом, и для нас было честью иметь ее в качестве домашнего питомца и члена семьи. Пебблз все любили", — сказала ее владелица Джули Грегори.

У Пебблз был бойфренд по кличке Рокки и он тоже прожил достаточно долгую жизнь – он умер в 2017 году в возрасте 16 лет.

Самой старой в истории собакой, чей возраст был подтвержден документально – была австралийская пастушья собака по кличке Блюи, которая умерла в 1939 году в возрасте 29 лет.

Напомним, в 2020 году в Великобритании умер самый старый в мире кот по кличке Щебень (Раббл). Ему был 31 год, что соответствует 150 человеческим годам. 52-летняя Мишель Херитеж из британского города Экстер получила котенка по кличке Rubble на свой 20-й день рождения и с тех пор они были неразлучны.

Она не подавала заявку в книгу рекордов Гиннеса, но возраст Щебня был подтвержден фотографиями.