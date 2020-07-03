В Британии умер самый старый кот: Щебень прожил почти 32 года

Мишель Херитеж получила котенка по кличке Щебень (Rubble) на свой 20-й день рождения и с тех пор они были неразлучны

Хозяйка самого пожилого в мире кота сообщила, что он скончался в 31 год, что соответствует 150 человеческим годам. Об этом пишет Daily Mail.

52-летняя Мишель Херитеж из британского города Экстер получила котенка по кличке Щебень (Rubble) на свой 20-й день рождения и с тех пор они были неразлучны.

Мишель Херитеж и Щебень

Пушистый мейн-кун Щебень стал самым старым в мире котом, когда ему исполнился 31 год в мае прошлого года. Но Мишель заявила, что он покинул ее незадолго до своего 32-го дня рождения.

Мишель объясняет невероятное долголетие своего любимца тем, что своих детей у нее не было, так что она баловала Щебня как своего собственного ребенка. "В мае ему исполнилось бы 32 года, и это настоящее достижение", - говорит Мишель. "Щебень был удивительным компаньоном, с которым я имела удовольствие прожить столько лет. Я получила его в подарок на свой 20-й день рождения, когда он был котенком".

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Щебень в юные годы

Щебень побил рекорд Скутера, сиамского кота из Техаса, который получил свое место в Книге рекордов Гиннеса в возрасте 30 лет и умер в 2016 году. Самая старая кошка в истории – Крим Пафф, она прожила целых 38 лет.

Хозяйка кота добавила, что Книга рекордов Гиннеса никогда ее не интересовала. "Он очень быстро состарился, я сказал своему мужу на Рождество, что, думаю, это будет последний праздник с Щебнем. Он начал перестать есть и только пил воду", - рассказывает Мишель. По ее словам, кот стал очень худым, а в один день ушел гулять, как всегда, но не вернулся, и она считает, что Щебень ушел, чтобы умереть, как это часто делают кошки.

Другая кошка женщины, Мэг, тоже прожила немало и умерла в 25 лет.

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